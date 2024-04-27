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Як Зеленський вплинув на Джонсона для продовження допомоги Україні – Politico

27 квітня 2024, 12:49
Як Зеленський вплинув на Джонсона для продовження допомоги Україні – Politico
President.gov.ua
Український глава Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтону в грудні вплинув на рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо продовження допомоги Україні.

Про це повідомляє Politico.

В грудні Зеленський під час зустрічі з Джонсоном заявив, що Україна зможе протриматися без допомоги США до березня-квітня. Він наголосив, що потім зброї не буде, пише видання і додає, що спікер Палати представників сприйняв слова президента України як кінцевий термін узгодження допомоги.

"Після візиту українського президента Джонсон доручив підготувати законопроєкт до встановленого терміну. Підготовкою займався помічник спікера з національної безпеки Джон Годжес, він є найактивнішим прихильником підтримки України в апараті Джонсона", - резюмують журналіти. 

Ці події фактично змінили позицію Джонсона, який з початку призначення у жовтні 2023 року більш суворо ставився до підтримки України.

Нагадаємо, що в цей вівторок Сенат США проголосував за допомогу Україні.

 

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