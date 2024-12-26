Як змінилася чисельність населення України до кінця 2024 року

Справжню кількість населення може назвати тільки перепис, який під час війни провести неможливо.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя Олександр Гладун назвав кількість людей, які проживають нині в Україні: на кінець 2024 року ця цифра складала приблизно трохи більше 34 мільйонів осіб (разом з окупованими територіями). Без них ця цифра дорівнює 28-29 мільйонів.

Про це Олександр Гладун розповів у ефірі Українського радіо.

Скорочення чисельності населення триває з 1993 року, коли був історичний максимум – понад 52 мільйони людей. На початок 2022 року в кордонах 1991 року кількість населення складала 42 мільйони. Тобто, за 30 років чисельність населення скоротилася на 10 мільйонів. Зараз в Україні на 100 народжених припадає 286 померлих. Це поганий результат, проте під час війни очікувати чогось кращого дуже важко. Ситуація серйозна, але не безнадійна, резюмує Гладун.

Середня очікувана тривалість життя чоловіків 65 років, а жінок – 74-75 років.

Щоб оцінити, скільки людей є в Україні, Інститут орієнтується на дані Мінюсту і Прикордонної служби щодо руху населення через кордон. Проте увесь кордон з Росією не контролюється демографічною службою. Також використовуються дані мобільних операторів, Пенсійного фонду, Мінсоцполітики, Міносвіти.

"Ми розробляємо свій прогноз за демографічною методологією, а вони використовують непрямі методи. Розбіжності в результатах не дуже високі. В цілому можна сказати, що вони більш-менш співставні. Точність плюс-мінус мільйон зараз цілком прийнятна", - сказав науковець..

Але, звісно, потрібен перепис населення. Останній і єдиний перепис населення України був проведений 5 грудня 2001 року.

"За рекомендаціями ООН перепис слід проводити раз на 10 років. На базі переписів населення робляться щорічні оцінки чисельності населення. Проте з плином часу точність цих оцінок втрачається. Тому 10 років вважається достатнім компромісом між втратою точності і витратами на перепис населення. Перепис населення – це найскладніша процедура в масштабах країни. Провести перепис населення організаційно складніше, ніж провести вибори. Перепис планували провести в 2011 році, потім перенесли на 2012-й. 2013 року вже навіть були надруковані бланки і підготовлений персонал, але його знову перенесли. Наступний перепис можна провести через рік-два після закінчення війни, щоб стабілізувалися міграційні потоки. Тоді доцільно проводити перепис населення",- зазначив Гладун.

Під час війни навіть рік має значення для зміни кількості населення. Наприклад, станом на 1 січня 2024-го в Україні кількість населення в кордонах 1991-го становила приблизно 35 мільйонів людей. А через рік, як бачимо, вже 34 мільйони. А от точної точної інформації щодо кількості українців на непідконтрольних територіях, де зараз тривають бойові дії, звісно, немає.

Треба враховувати, що коли мова йде про кількість населення, то маються на увазі українці, які знаходяться на території України. Та виникає питання, чи враховувати біженців, які мільйонами виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення? В таких підрахунках, вважають демографи, правильно буде брати до уваги людей, які знаходяться на Батьківщині станом на ту чи іншу дату.

Методологічно, якщо людина відсутня в країні понад рік, її можна знімати з обліку, вважають експерти. Але насправді частина людей все одно повернеться додому, і тільки тоді можна буде точно підрахувати кількість населення.