Як змінилася війна в Україні у 2024 році: аналіз Fox News

Відомо, що цьогоріч вона коштувала Україні колосальних 278 мільярдів доларів допомоги – в тому числі майже 87 мільярдів доларів від Вашингтона.

Повномасштабна війна рф проти України триває вже майже три роки. російські окупанти поступово просуваються вперед, тоді як Сили оборони продовжують контролювати частину російської території.

Телеканал Fox News проаналізував, як змінилася війна за 2024-й рік.

Відомо, що цьогоріч вона коштувала Україні колосальних 278 мільярдів доларів допомоги – в тому числі майже 87 мільярдів доларів від Вашингтона.

2024 рік розпочався з палких дебатів у Конгресі США щодо того, чи повинен Вашингтон надавати більше військової допомоги Україні. Цей процес пролив світло на серйозні розбіжності в Республіканській партії та глибоку залежність Києва від військової підтримки США.

І місяці обговорень мали для України серйозні наслідки – як у питанні захисту від російських ракет, так і в питанні протистояння російським атакам на фронті.

"У 2023 році росія не змогла досягти жодних серйозних успіхів, незважаючи на величезну кількість людей, яку Кремль вже давно може кинути у свою військову машину. Але політика 2024 року в США змінила реальність війни для України. Призупинення поставок не лише значно посилило вразливість України на сході, особливо на Донеччині, але й посилило розчарування Києва, союзників по НАТО і тих, хто стверджував, що захист України відповідає інтересам безпеки США", – йдеться в матеріалі.

Особливу увагу отримала заборона адміністрації Байдена на удари американськими ракетами дальнього радіусу дії по рф, яку президент зрештою скасував у листопаді.

Протягом усієї повномасштабної війни проти України росія покладалася на ракети і безпілотники, щоб "жорстоко розправитися з усією територією України". Але у 2024 році москва посилила свої повітряні атаки на міста, особливо на сході України, навіть якщо це означало повне знищення міських районів.

Після більш ніж року відносного застою на лінії фронту окупаційна армія рф у травні відкрила новий фронт на Харківщині – частині, звільненій від росіян в 2022 році.

"У 2024 році відбулося більше бойових дій, ніж у 2023 році, хоча, згідно з даними Інституту вивчення війни, це відбулося переважно у другій половині року, і за це росія заплатила високу ціну", – пишуть автори.

На початку серпня Україна несподівано зайшла на територію Курської області рф. Це була очевидна спроба відволікти сили зі східного фронту на "домашню територію кремля" і отримати козир для мирних переговорів, коли прийде час.

Операція Сил оборони стала найбільшим нападом на росію з часів Другої світової війни. Примітно, що рф залучає там не лише свої війська, а й розгорнула контингент КНДР. Відомо, що йдеться про близько 11 000 північнокорейських солдатів – таким чином, Північна Корея стала першою іноземною державою, яка відправила свої війська на підтримку однієї зі сторін від початку російсько-української війни.

Колишній президент США Дональд Трамп, якого обрали на новий термін, під час передвиборчої кампанії заявляв, що закінчить війну ще до того, як вступить на посаду. Та після перемоги на виборах впевненість республіканця в тому, що він зможе це зробити, здається, змінилася.

Виступаючи на своїй першій прес-конференції після обрання на другий термін, він сказав:

"Ми намагаємося зупинити війну, цю жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні з росією. У нас є невеликий прогрес".