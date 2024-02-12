Яка надія для України, якщо військова допомога США вичерпається? – The Guardian

Україна залежить від промислової підтримки із Заходу.

Українські військові розпочали 2024 рік з оборони, а перспективи Києва на полі бою стають дедалі тьмянішими, оскільки республіканці в Конгресі США мають намір блокувати військову допомогу. Якщо Європа не заповнить цю прогалину, шанси України на перемогу зменшаться. За поточними оцінками, росія випускає 10 000 артилерійських снарядів на день, а Україна — 2 000, і це гнітюче співвідношення, яке може ще погіршитися за відсутності майбутніх поставок боєприпасів зі США.

Про це повідомляє The Guardian.

Україна залежить від західної промислової підтримки, але політичні розбіжності в США означають, що від початку січня Пентагон більше не може витрачати гроші, європейські зусилля також зазнали невдачі. Тим часом росія, підняла видатки на оборону до високого, але стійкого рівня в 6,5% від ВВП, згідно з аналізом проведеним Естонією.

Європа зобов'язалася виготовити 1 мільйон снарядів для України за рік до кінця березня, але не встигла, і замість цього буде вироблено від 480 000 до 700 000, за оцінками Естонії. По іронії долі, США, які виробляють свої снаряди на державних заводах, знайшли способи збільшити власне виробництво з 28 000 у жовтні минулого року до 37 000 у квітні, 60 000 у жовтні 2024 року і 100 000 у жовтні 2025 року, за даними американського аналітичного центру. Але навіть цього недостатньо, щоб допомогти Україні зрівнятися з росією на фронті, без США Європі доведеться подвоїти свої власні, і без того недостатньо потужні, зусилля у 2024 році.

"У Європі проблема полягає в необхідності збирати досить великі замовлення, щоб приватним компаніям було вигідно інвестувати в розширення своїх потужностей. У результаті Україна покладається на власне виробництво і будь-які подарунки, що залишилися", — зазначає колишній виконавчий директор Європейського оборонного агентства Нік Вітні.

Звісно, бойові дії — це не лише артилерія, і Україна розробляє альтернативні стратегії, зосередившись на створенні до 2024 року щонайменше 1 мільйона невеликих і дешевих безпілотників. Керовані та високоманеврені безпілотники ефективні в бою, але їхня менша вантажопідйомність робить їх обмеженою заміною артилерії.

Є деякі технології, які наразі у великих обсягах можуть постачати тільки США, наприклад перехоплювачі Patriot, критично важливі для протиповітряної оборони Києва, особливо проти потужних російських ракет "Іскандер" і "Кинджал". За оцінками України, росія виробляє і запускає близько 100 ракет дальнього радіусу дії на місяць, і, як правило, для їхнього зупинення потрібно два перехоплювачі. За контрактом, укладеним НАТО від імені Німеччини, Нідерландів, Румунії та Іспанії на початку січня, у Німеччині буде виготовлено 1000 ракет Patriot, частина з яких у підсумку може потрапити в Україну.