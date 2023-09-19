Яке майно приймають у ломбардах

Звернення до ломбарду — один із найпростіших для приватних осіб способів позичити гроші. Основною вимогою для отримання такої позики є наявність застави (забезпечення), якою можуть слугувати різні цінні речі. Ломбард «Золота Скриня» видає готівкові та безготівкові кредити під заставу виробів і лому з дорогоцінних металів, а також техніки та іншого рухомого майна.

Як це працює

Процес кредитування у «Золотій Скрині» максимально спрощений і займає близько 30 хвилин.

Клієнту потрібно особисто звернутися із предметом застави до найближчого відділення (представництва «Золотої Скрині» є у 14 регіонах України). У відділенні проводиться безоплатна оцінка закладу, після чого співробітник ломбарду називає суму, яку може отримати клієнт, і відсоток, який потрібно платити за кожен день користування позикою. У разі схвалення позичальником цих умов укладається двосторонній договір фінансового кредиту. У ньому зазначені всі умови надання позики, права та обов’язки сторін, а також розрахункові дані.

За бажанням заставодавця гроші видаються готівкою на руки чи перераховуються на банківську картку.

Оцінка закладу зазвичай триває протягом 5–20 хвилин. У деяких випадках фахівець ломбарду може відмовитися від прийому застави: наприклад, якщо предмет не має жодної цінності чи перебуває в поганому стані (брудний, не працює тощо).

Інформацію про послуги ломбарду можна знайти на сайті чи отримати безпосередньо в момент оформлення у відділенні. Ті, хто хоче проконсультуватися заздалегідь, можуть залишити заявку на сайті. Після заповнення електронного запиту слід дочекатися дзвінка співробітника ломбарду, йому можна поставити будь-які запитання щодо оформлення, тарифів тощо.

Умови кредитування: що можна залишити як заставу та під який відсоток

У кожному ломбарді встановлюються свої вимоги до позичальників та заставного майна (різні організації працюють із майном різних категорій), а також умови за кредитами (це стосується процентних ставок, термінів кредитування).

Дорогоцінні метали

«Золота Скриня» видає короткострокові грошові позики дієздатним клієнтам, які досягли 18 років, під заставу ювелірних виробів із золота, платини, срібла, а також брухту з дорогоцінних металів (включно зі стоматологічним ломом, наприклад коронками). Банківські зливки, каблучки, ланцюжки, сережки, браслети, годинники, столове срібло — ці та інші вироби можуть бути прийняті як забезпечення. Сума кредиту, а також відсоток за позикою в кожному випадку визначаються індивідуально й залежать від низки параметрів:

Стан та цінність майна. У ломбардах встановлюються основні тарифи за 1 г дорогоцінного металу залежно від проби виробу. Наприклад, за 1 г золота 585 проби можна отримати позику в розмірі від 1230 грн.

Статус позичальника (для нових і постійних клієнтів умови відрізняються).

Термін кредитування (позику можна отримати на строк від 1 до 30 днів).

Розрахувати орієнтовну суму позики будь-який клієнт може самостійно. Для цього можна скористатися спеціальним калькулятором на сайті https://zslombard.com.ua. Фінансовий інструмент враховує найважливіші параметри — тип застави (золото, срібло), терміни кредитування, статус клієнта (новий позичальник, клієнт із гарною чи поганою кредитною історією тощо).

Техніка

Отримати кредит у відділеннях «Золотої Скрині» можна практично на всі види техніки, яка використовується в побутових умовах. До цього списку входять електронні гаджети, кухонні прилади, садова техніка, будівельні інструменти, пристрої та механізми для відпочинку й подорожей тощо. Завдяки такій різноманітності скористатися послугами ломбарду може кожен, оскільки в будь-якої людини обов’язково знайдеться прийнятний варіант забезпечення (закладу). Це може бути смартфон, телевізор, плеєр, ноутбук, пилосос, електричний чайник, болгарка, велосипед або праска.

Як і у випадку із золотими прикрасами, техніка, яка надається в ломбард «Золота Скриня» як застава, обов’язково проходить безкоштовну процедуру експертної оцінки. Фахівець ломбарду:

оглядає предмет, щоб оцінити його візуально (здати можна лише речі, що мають гарний товарний вигляд);

перевіряє працездатність техніки;

вивчає наявні документи — клієнту потрібно принести всю документацію, що стосується речі: гарантійний талон, товарний чек тощо, а також упаковку, якщо все це збереглося.

За результатами оцінки визначається сума, яку заставник може отримати у кредит. У «Золотій Скрині» видають позики в розмірі до 70% ринкової вартості предмета закладу. На вартість впливають багато факторів;

бренд і модель, а також актуальність товару;

дата випуску;

товарний вигляд та ступінь зносу;

наявність комплектуючих та фірмової упаковки.

Товари в ідеальному стані належать до першої категорії — за них можна отримати максимальну суму. За наявності будь-яких недоліків (деформацій) оцінювач використовує знижувальні коефіцієнти, і заставу відповідно відносять до менш цінних категорій.

Користувачі можуть також дистанційно отримати попередню оцінку. Для цього потрібно надіслати онлайн-запит через сайт ломбарду, надавши коротку характеристику заставного майна.

Переваги кредитування в ломбарді

Ломбард «Золота Скриня» пропонує прості та прозорі умови кредитування під заставу. У відгуках про компанію клієнти відзначають:

Просту процедуру оформлення з мінімальним пакетом документів. Для ідентифікації особи можна надати внутрішній або закордонний паспорт, ІПН, пенсійне посвідчення, посвідчення водія.

Розгалужену мережу відділень.

Можливість звернутися в будь-який день. Ломбард працює 7 днів на тиждень.

Широкий перелік заставного майна.

Швидку та справедливу безкоштовну оцінку закладів.

Конкурентні процентні ставки за позиками (від 0,75% на день).

Відсутність прихованих комісій.

Можливість отримати кредит із поганою кредитною історією.

Можливість виплатити позику достроково без штрафів.

Можливість продовжити позику (пролонгація кредиту).

Наявність програми лояльності. Постійним клієнтам надаються персональні бонуси та привілеї.

Для клієнтів ломбарду «Золота Скриня» доступний зручний віддалений сервіс: після оформлення заставного кредиту позичальники можуть зареєструватися на сайті та користуватися особистим кабінетом.