Які книги в жанрі дитячої фантастики варто прочитати

Література відкриває перед маленькими читачами двері в неймовірні світи. Книжки в жанрі дитяча фантастика — це захопливі сюжети, де фантазія переплітається з магією, а пригоди перевершують усі можливі очікування. Причому в них закладено цінні уроки про дружбу, мужність і важливість вибору, книжки надихають, вчать і допомагають розвивати уяву.

Особливості дитячої фантастики

Вплив такої літератури не обмежується лише розважальною роллю. Адже фантастичні твори насичені різними сюжетними лініями, які розкривають людські якості героїв, підсвічують правильні цінності, вчать дбайливо ставитися до тварин та навколишнього світу, дають розуміння межі між добром і злом.

Багато книг описують зростання героїв як особистостей, порушують питання пошуку різних шляхів для розв'язання проблем, наголошують на необхідності наполегливості та чесності. Окрім важливих життєвих уроків, які діти можуть засвоювати на прикладі персонажів, цікаві сюжети підтримують бажання читати, формуючи в малюків корисні звички.

Підбірка найкращих книг дитячої фантастики

Уявний всесвіт може бути наповнений надприродними явищами та дивами. Головні герої часто мають чарівні здібності, а найпростіші предмети отримують різноманітні магічні властивості.

Окрім відомих книг про Гаррі Поттера, від якого шаленіють дітлахи з усіх країн, цікавими та повчальними стануть такі літературні шедеври:

Голлі Блек, «Жорстокий принц» — розповідає про неземних створінь фейрі, які мають прекрасну зовнішність, але жорстокі до людей, а одна з них намагається зчинити революцію, щоб захистити своїх сестер. Барбара Кантіні, серія книг про Мортіну — описує життя дівчинки-зомбі, яка відчайдушно хоче знайти друзів серед звичайних дітлахів. Йон Колфер, «Артеміс Фаул» — серія книг про молодого генія-злочинця, який вступає в конфлікт зі світом фей. Ці книги сповнені гумору, захопливих пригод і неймовірних технологій. Анна Руе, «Аптека ароматів. Таємниця старовинних флаконів» — розкриває секрети старовинної вілли, у потаємному приміщенні якої тисячі загадкових пляшечок з ароматами, що ховають в собі не лише сюрпризи, а й небезпеку.

Книги в жанрі фантастики та фентезі для дітей неймовірні не лише за сюжетною складовою, а й за зовнішнім виглядом. Уже з першого погляду на фантастичні та яскраві ілюстрації, якими наповнені їхні сторінки, виникає нестримне бажання поринути в атмосферу пригод і чарів.