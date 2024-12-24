Які ліміти для переказу з картки на картку

З 1 жовтня 2024 року в Україні набули чинності тимчасові обмеження на перекази коштів між фізичними особами. Згідно з роз'ясненнями представників НБУ, ці заходи спрямовані на боротьбу з незаконними фінансовими операціями та зловживаннями. Водночас волонтерська діяльність залишилася поза цими обмеженнями.

Українці ще не встигли адаптуватися до нововведень з 1 жовтня, як найбільші банки України знову посилили контроль над картковими операціями. Оновлені ліміти почнуть діяти вже на початку 2025 року.

Що змінилось у переказах з картки на картку з жовтня

Ліміт, запроваджений у жовтні 2024 року, стосується вихідних переказів між фізичними особами. Він поширюється на всі рахунки клієнта в одному банку і становить до 150 тисяч гривень на місяць. Зауважте, що кількість операцій не обмежується.

Винятки з правил:

Вихідні перекази з рахунків волонтерів (якщо особа ідентифікована банком як волонтер відповідно до критеріїв НБУ).

(якщо особа ідентифікована банком як волонтер відповідно до критеріїв НБУ). Пожертви на офіційні волонтерські рахунки.

Перекази громадян з доходами понад 150 тис. грн на місяць (за умови підтвердження легальності доходів довідкою про зарплату, випискою з підприємницького рахунку тощо).

(за умови підтвердження легальності доходів довідкою про зарплату, випискою з підприємницького рахунку тощо). Перекази між власними рахунками в одному банку.

Поточні обмеження діятимуть шість місяців, після чого НБУ перегляне це рішення.

Що робити, якщо потрібно переказувати більш ніж 150 тисяч на місяць

Якщо ваші потреби перевищують встановлений ліміт, є способи законно уникнути обмежень:

Відкриття рахунків у різних банках. Ліміти діють окремо для кожного банку, тому платежі з різних установ не сумуються.

Ліміти діють окремо для кожного банку, тому платежі з різних установ не сумуються. Переказ за реквізитами IBAN. Це дозволяє уникати підрахунку суми транзакцій, оскільки такі перекази не підпадають під дію лімітів для карткових операцій. Проте, так буде лише до лютого 2025 року.

Нові обмеження з 2025 року

10.12.2024 найбільші українські банки підписали меморандум, що ще більше посилить контроль над картковими операціями громадян. Тож з початку року вводитимуться жорсткіші ліміти на перекази, які тепер торкнуться не лише надсилання коштів з картки на картку, а й переказів за реквізитами IBAN. Оновлені обмеження почнуть діяти вже в лютому 2025 року і залежатимуть від так званої "ризикованості клієнта".

Тепер ліміти на P2P-перекази складатимуть:

До 50 тис. грн для високоризикових клієнтів , тобто тих, у кого непідтверджені доходи та які ведуть діяльність у сферах підвищеного фінансового ризику, мають зв’язки з країнами-агресорами або проводять операції, що суперечать міжнародним вимогам фінмоніторингу.

, тобто тих, у кого непідтверджені доходи та які ведуть діяльність у сферах підвищеного фінансового ризику, мають зв’язки з країнами-агресорами або проводять операції, що суперечать міжнародним вимогам фінмоніторингу. До 100-150 тис. грн для неризикових клієнтів. Стосується решти українців з непідтвердженими доходами. Для цієї категорії громадян ліміт буде вводитися поетапно і становитиме 150 тис. грн з лютого 2025 року і 100 тис. грн з червня 2025 року.

Перекази між власними рахунками в одному банку не будуть враховуватися. Крім того, ліміти можна збільшити, надавши документи про доходи.

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