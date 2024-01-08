Якщо буде необхідно, Ізраїль готовий до війни з "Хезболлою" – Нетаньягу

"Ми показали їм приклад того, що відбувається з їхніми друзями на півдні; ось що станеться тут, на півночі", - наголосив ізраїльський прем'єр.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив резервістам Цахалу, що Ізраїль вважає за краще відновити безпеку в районі північного міста Кір'ят-Шмона і не вступати у війну з "Хезболлою". Однак Ізраїль до цієї війни готовий у разі необхідності.

Про це повідомляє The Times of Israel.

""Хезболла" зрозуміла нас багато в чому неправильно у 2006 році і продовжує серйозно помилятися навіть зараз. Вона бачить тут величезну силу, єдність народу, рішучість зробити все необхідне відновлення безпеки на півночі, і я кажу вам – це моя політика", – сказав Нетаньягу.

Розмова глави уряду зі солдатами відбулася через декілька годин після того, як "Хезболла" вдарила по місту протитанковою ракетою.

"Звичайно, ми вважаємо за краще, щоб це було зроблено без широкої кампанії, але це нас не зупинить. Ми показали їм приклад того, що відбувається з їхніми друзями на півдні; ось що станеться тут, на півночі. Ми зробимо все, щоб відновити безпеку", - наголосив Нетаньягу.