Якщо падіння дрону рф правда – це серйозне порушення – президент Румунії

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що наявність російських безпілотників на території країни було б "серйозним порушенням".

Про це повідомляє Sky News.

Президент Румунії зауважив, що якщо буде підтверджено, що частини російського безпілотника перебувають на румунській території, це буде "серйозним порушенням".

Крім того, Йоганніс назвав атаки на українську інфраструктуру в регіоні Дунаю військовим злочином.

"Якщо буде підтверджено, що компоненти належать російському безпілотнику, така ситуація буде неприпустимою і серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії", - сказав він.

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз атакували Україну за допомогою дронів. БПЛА направили у бік портової інфраструктури Одеської області на Дунаї.