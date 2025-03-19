"Якщо путін хоче миру, то чому вимагає не допомагати Україні розвідданими?" – Зеленський

Український президент Володимир Зеленський вважає, що якби путін справді хотів закінчити війну, то не вимагав би від партнерів України перестати надавати їй допомогу, зокрема у розвідувальній інформації. Він також думає, що ніхто не може впливати на США стосовно допомоги Україні або іншим країнам.

Зеленський наголосив, що росія хотітиме, аби партнери України припинили їй допомагати. Зокрема, розвідкою.

Тому що це було б послабленням українських позицій.

"Хоча виглядає дуже дивно, якщо ти не збираєшся далі воювати проти нас і дійсно хочеш миру, маю на увазі путіна, то чому тобі боятися української армії? Для чого ти робиш все, щоб послабити нашу армію або послабити захист наших людей. Тому що коли ми говоримо про припинення допомоги, наприклад, важливої допомоги розвідданих, що ми втрачаємо, якщо немає цих даних? У нас є дані і від інших партнерів", – сказав він.

Але коли немає розвідданих від США, то Україна втрачає, зокрема, точність польоту або виходу балістики.

"Для чого це путіну, якщо він не хоче нас вбивати, для чого йому боротися, щоб президент Трамп зупинив цю інформацію. Це неадекватні вимоги, це говорить про те, що він хоче, щоб ми не отримували інформацію, коли летить балістика по українських цивільних", – пояснив президент.

Тому треба посилювати допомогу Україні, щоб вона була готова до будь-яких сюрпризів від росіян. З цією думкою погодився і Стубб, який наголосив, що якщо показати будь-яку слабкість перед росією, то вона нею скористається.