Якщо путін отримає шматок України, він "прийде" за штатом США - Світан

Експерт вважає, якщо росіяни отримають бажане в Україні, вони згадають за Аляску.

Якщо путін отримає окуповані території України, він "прийде" за американським штатом - Аляска.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан.

"І Рамасвамі,кандидат на пост президента США, і Маск - американці, які сильно вболівають за росію. Краще б вони запропонували передати росії Аляску, "споконвічно російську землю", на яку американці вже втратили юридичне право управління. Їм треба про це подумати. Бо якщо росіяни отримають навіть частину України і з цим погодяться американці, то далі вони підуть за Аляскою. І українці будуть за те, щоби віддати росіянам Аляску. Чому ні? Якщо американці за те, щоб віддати частину України росії, ми теж будемо за те, щоб "відновити історичну справедливість" і повернути росії Аляску під управління", - прокоментував останню заяву Рамасвамі, що потрібно віддати путіну території України, які сьогодні окуповані, бо "там російськомовні регіони".

Військовий експерт нагадав, що є рішення, ухвалені після Другої світової війни, із якими практично всі країни погодилися. Більше того, він додав, що посягання на територіальну цілісність кримінально карається в українському законодавстві.

"У Кримінальному кодексі є стаття 110, присвячена посяганню на територіальну цілісність держави. Частина третя цієї статті передбачає довічне ув'язнення з повною конфіскацією. І саме цим зараз займаються і Маск, і Кісінджер, і Рамасвамі. У принципі, якщо правильно збудувати кримінальне провадження, то Україна може збагатитися Starlink, відсудивши його у Маска відповідно до 3 частини статті 110 Кримінального кодексу України. Я не прокурор України. Якби був прокурором, Маск уже сидів би", - зазначив він.

Світан вважає, що заклик головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного посилити мобілізацію обгрунтовується тим, аби росія не "заморозила" війну.

"Цього не можна допускати, бо будь-яка зупинка нашого руху дасть змогу росіянам відновити свої сили, засоби й надалі продовжити рух. А потім вони прийдуть по Аляску. Повірте, я знаю росіян. Вони обов'язково згадають про Аляску", - підсумував експерт.