За словами Девіда Петреуса, лінія оборони НАТО проходить між Україною і росією, тому потрібно зробити все для того, щоб Кремль програв.

Якщо Україна не зможе здобути перемогу над російською федерацією, тоді кілька країн на континенті можуть бути в небезпеці.

Про це заявив колишній глава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Девід Петреус у коментарі для CNN.

За його словами, президент росії владімір путін не зупинятиметься на досягнутому і спробує піти далі, тому потрібно зробити все для того, щоб цього не сталося.

Відповідно, Україна повинна здобути перемогу в цьому протистоянні.

"Якщо росія переможе, якщо путіну вдасться досягти своєї дуже великої мети в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Наступною метою стане Молдова, можливо, одна з країн Балтії або інші країни. Генрі Кіссінджер перед смертю сказав, що лінія оборони НАТО тепер знаходиться на кордоні між Україною і росією, і я з цим повністю згоден", — заявив Девід Петреус.

До слова, раніше латвійський глава МЗС Кріш'яніс Каріньш заявляв, що загроза з боку росії нікуди не дінеться ні після закінчення війни в Україні, ні після зміни президента. Уся проблема в імперіалістичній ідеології Кремля, якої він дотримуватиметься далі.

"росія не зупиниться, росію можна тільки зупинити. Зупинити росію в Україні не означає, що все скінчено. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Ось що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування росії", — заявив Кріш'яніс Каріньш.