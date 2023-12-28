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ПОЛІТИКА

Якщо путін приїде до Бразилії, ми будемо раді – глава МЗС

28 грудня 2023, 13:32
Якщо путін приїде до Бразилії, ми будемо раді – глава МЗС
Фото: REUTERS
Каже, що для арешту путіна "потрібен наказ", але не уточнив, який саме.

Бразильський уряд буде "щасливий", якщо президент росії владімір путін приїде в країну на саміт G20 у листопаді 2024 року. Незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора за воєнні злочини в Україні, у Бразилії заявили, що "не вчинятимуть жодних дій" для його затримання.

Про це в інтерв’ю BBC сказав міністр закордонних справ Мауро Вієйра.

Можливий візит путіна у Бразилію викликав суперечки, оскільки країна є підписантом МКС з 2000 року і ратифікувала договір про створення суду двома роками пізніше. У зв‘язку з цим, в країні мають арештувати путіна, якщо він ступить на її територію.

Імовірно, страх перед можливим арештом був однією з причин, чому путін у серпні цього року особисто не відвідав саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці, яка також має договір із МКС. Також його не було на саміті G20, що відбувся наступного місяця в Індії, яка не є стороною, що підписала ордер на арешт.

Мауро Вієйра заявив, що якщо російський президент приїде до Бразилії наступного року, то уряд не робитиме жодних кроків для його арешту.

"У правилах МКС завжди є режим для глав держав, який ми повинні вивчити. Якщо путін захоче приїхати, ми будемо дуже раді його присутності на засіданнях. Не думаю, що його арешт у Бразилії можливий. Я сподіваюся, що ні. Я не знаю. Ми не будемо проявляти жодної ініціативи, щоб це сталося. Бразилія зобов'язана виконувати рішення суду? Ні. Має бути наказ. Інакше це буде як з ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї), який стосується нерозповсюдження та роззброєння, і все, про що всі думають, – це про роззброєння. Так чи інакше... це не так. Кожна обставина є різною", – сказав Вієйра.

Зазначимо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив 4 грудня, що запрошує владіміра путіна на саміти G20 і БРІКС у Бразилії у 2024 році. Водночас, він додав, що рішення щодо арешту російського президента, якщо він прибуде до країни, ухвалюватиме суд.

МКСбразиліяПутін

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