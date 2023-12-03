Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Якщо путіна не зупинити в Україні, він повернеться за "добавкою" – МЗС Британії

03 грудня 2023, 20:21
Якщо путіна не зупинити в Україні, він повернеться за
Джерело: EPA
"Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу у його колишній стан".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон упевнений, що якщо не зупинити путіна в Україні, то він "повернеться за добавкою".

Про це він розповів в інтерв'ю The Sun.

Кемерон наголосив, що Велика Британія має зрозуміти, "як змінився світ".

"Сили, що формують його - палія війни у кремлі - агресивніший Китай, ісламістський екстремізм, що отруює голови молоді, – ці речі не зникнуть відразу. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу у його колишній стан", - зазначив він.

"Якщо путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів у кінцевому підсумку руйнує британські інтереси та коштує британцям життя", - додав Кемерон

Путінвійна в Україніросія окупантиКамерон

Останні матеріали

ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті наносять колосальну шкоду. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті наносять колосальну шкоду. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Політика
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 09:15
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Політика
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 14:55
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 12:46
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Політика
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 02:06
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Політика
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 16:52
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється