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Якщо росія переможе наслідки будуть катастрофічними – ЗМІ

01 липня 2024, 19:17
Якщо росія переможе наслідки будуть катастрофічними – ЗМІ
InformNapalm
Якщо Україна і її західні союзники втратять рішучість, то Європа може зіткнутися зі сценарієм, за яким росія підкорить решту території України.

Крім того, встановить маріонетковий режим і поступово інтегрує більшу частину чи всю країну в нову російську імперію, повідомляє Foreign Policy.

Наслідки перемоги рф в Україні були б надзвичайно серйозними для безпеки Європи і глибоко дестабілізуючими для решти світу.

"В перспективі це була б піррова перемога москви, адже репресивна імперія намагатиметься перетравити окуповані землі, приборкати неспокійне населення та нести тягар дуже високих військових витрат у нову еру протистояння", - пише видання. 

Журналісти додають, що москва обміняла б своє середньовічне монгольське ярмо на китайське ярмо 21-го століття. І серйозно залишилася б позаду, коли решта світу вступає в нову зелену та цифрову епоху. Рано чи пізно рф зіткнеться з розпадом третьої держави за трохи більше ніж століття.

Перемога рф і крах української держави мали б надзвичайно тяжкі наслідки і для Європи - можна очікувати десятки мільйонів нових біженців тому, що на українських територіях, які окупувала росія від спочатку в 2014 році, а потім з 2022 року - населення тепер становить "незначну частину того, що було раніше".

"Якщо подібне співвідношення застосовуватиметься до подальших російських завоювань, було б реально розраховувати на 10-15 мільйонів біженців, на додаток до трохи більше ніж 4 мільйона, які вже приймає Європа, які стікають до сусідніх європейських держав", - йдеться у матеріалі.

А ще перемога росії змінила б європейську політику в кількох аспектах. Зокрема, український уряд у вигнанні діяв би з Варшави чи деінде в Центральній Європі.

"Витрати на оборону, які мають сягнути 4 відсотків ВВП у Польщі цього року та принаймні 2 відсотки в більшій частині країн НАТО, мають подвоїтися знову, щоб надійно стримувати загрози з боку дедалі відчайдушнішого російського режиму", - прогнозують журналісти.

 
Росіяперемогавійна в Україні

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