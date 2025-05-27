Якщо Трамп визнає Крим російським, це може зруйнувати міжнародне право – Politico

Визнання Криму російським може мати серйозні наслідки, як політичні, так і економічні, підриваючи крихкий міжнародний консенсус.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість юридичного визнання Криму як частини Росії в межах ймовірної мирної угоди з москвою, що викликає серйозне занепокоєння серед міжнародних правників, політиків та правозахисників. Такий крок може мати далекосяжні наслідки — як для глобального порядку, так і для конкретних людей, які досі перебувають під російською окупацією.

Про це пише Politico.

Ідея легітимізувати анексію Криму була озвучена ще у квітні представниками адміністрації Трампа, що викликало хвилю критики. Правники застерігають: це створить небезпечний прецедент, порушивши головний принцип міжнародного права — заборону зміни кордонів силою.

"Це дуже небезпечний прецедент, якщо такі речі навіть будуть включені до порядку денного мирних переговорів", — наголошує Ірина Марчук, доцентка міжнародного кримінального права Копенгагенського університету.

Експерти підкреслюють: визнання Криму російським юридично унеможливить притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини, депортації, тортури та інші злочини, які фіксують міжнародні суди з 2014 року. У 2021 році Європейський суд з прав людини визнав росію винною у грубих порушеннях на півострові.

"Якщо росія отримає юридичне визнання своєї влади в Криму заднім числом, це означатиме, що всі офіційні дії там будуть вважатися легітимними", — пояснює професор міжнародного права Ян Воутерс з Левенського католицького університету.

Дар'я Свиридова, юристка родом із Криму, попереджає: визнання анексії унеможливить юридичне оскарження практик, як-от примусова паспортизація чи депортація українців до росії. А політична легітимізація таких дій може послабити позицію України в міжнародних судах і організаціях, як-от ООН.

Президент України Володимир Зеленський жорстко відкинув можливість компромісів щодо Криму: "Це суперечить нашій Конституції". Україна наполягає — жодна домовленість не може передбачати визнання анексії.

Колишній політичний в’язень Наріман Джелял, нині посол у Туреччині, наголосив, що такий крок стане ударом по тих, хто залишається під окупацією: "Це буде не просто катастрофа з точки зору глобальної політики, а справжнє лихо для конкретних людей".