Якщо Туреччина експортуватиме до росії підсанкційні товари будуть наслідки — США

В уряді США Туреччину попередили про наслідки у разі допомоги росії обійти західні санкції.

Пишуть в британському Reuters

Сполучені Штати попередили Туреччину про негативні наслідки в разі експорту до росії, в порушення санкцій, хімічних реактивів, напівпровідникової та іншої продукції, яка може бути використана москвою у війні проти України.

Заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон в кінці тижня відвідав Анкару та фінансовий центр Туреччини місто Стамбул. Там він провів зустрічі з представниками турецького уряду, бізнесу й банківських установ і закликав їх до більшої співпраці у припиненні потоку підсанкційних товарів до росії.

У своїй промові Нельсон сказав: “Різке зростання минулого року експорту з Туреччини до росії робить турецькі підприємства «особливо вразливими до репутаційних і санкційних ризиків», а також загрожує втратою доступу до ринків країн Групи семи” (G7).

Він заявив, що турецькі компанії повинні «вживати додаткових заходів обережності, щоб уникнути транзакцій, пов’язаних із потенційною передачею москві технологій подвійного призначення, які можуть бути використані російським військово-промисловим комплексом».

Заступник міністра закликав турецьких банкірів проводити посилену перевірку транзакцій, пов’язаних із рф, адже російські олігархи продовжують купувати рухоме майно та нерухомість в Туреччині.

Нельсон підкреслив, що є схеми, за допомогою яких росія намагається ухилятися від західного контролю поставок пластмас, гуми та напівпровідників, які містяться в експортованих до рф товарах і використовуються у військових цілях.

Американська делегація надала турецькій стороні американські дані стосовно обсягів експорту з Туреччини до росії на десятки мільйонів доларів, що викликало занепокоєння в уряді США.