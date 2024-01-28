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"Якщо Україна впаде, ми вимагатимемо собі Закарпаття" – скандальна заява угорського політика

28 січня 2024, 11:31
Фото: з відкритих джерел
Це не перша скандальна заява лідера ультраправої партії Угорщини щодо посягання на Закарпаття.

Лідер ультраправої угорської партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що його партія "як єдина угорська сторона" претендуватиме на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни.

Таку заяву  Ласло Тороцкаї  зробив під час річної партійної  пресконференції, пише видання "Index".

Ультраправий політик заявив, що "Україну купив BlackRock", найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. І саме тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, яка "зруйнує Європу та її економіку на дно". За його словами, Угорщині потрібно брати владу у Європейському союзі. 

Тороцкаї  заявив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання шляхом переговорів.

Він також заявив, що якщо державність України припиниться внаслідок війни, Mi Hazank, як "єдина сторона в Угорщині", "претендуватиме на Закарпаття".

УгорщинаЗакарпатська областьвійна в Україніросія окупанти

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