"Якщо Україна впаде, ми вимагатимемо собі Закарпаття" – скандальна заява угорського політика
Лідер ультраправої угорської партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що його партія "як єдина угорська сторона" претендуватиме на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни.
Таку заяву Ласло Тороцкаї зробив під час річної партійної пресконференції, пише видання "Index".
Ультраправий політик заявив, що "Україну купив BlackRock", найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. І саме тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, яка "зруйнує Європу та її економіку на дно". За його словами, Угорщині потрібно брати владу у Європейському союзі.
Тороцкаї заявив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання шляхом переговорів.
Він також заявив, що якщо державність України припиниться внаслідок війни, Mi Hazank, як "єдина сторона в Угорщині", "претендуватиме на Закарпаття".