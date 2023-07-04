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Якщо Україні не запропонують членство в НАТО, це стане помилкою – Даля Грибаускайте

04 липня 2023, 13:17
Якщо Україні не запропонують членство в НАТО, це стане помилкою – Даля Грибаускайте
Експрезидентка вважає, що зараз Захід все ще живе в зовсім іншому часі на відміну від рф, яка мобілізувала все своє суспільство і промисловість на війну проти України.
Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте розкритикувала обережні настрої перед майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі щодо питання членства України.
 
Про це вона заявила на конференції у Вільнюському університеті, повідомляє LRT.
Грибаускайте зазначила, що якщо Україні прямо не запропонують членство в Альянсі, а натомість запропонують підтримку у заявах, це стане помилкою.

"Знову ж таки, це буде помилкою. Ми знову не зможемо стримати росію", – зазначила вона.

Експрезидентка вважає, що зараз Захід все ще живе в зовсім іншому часі на відміну від рф, яка мобілізувала все своє суспільство і промисловість на війну проти України.
 
"Ми не змогли стримати росію, ми не змогли утримати росію від війни. Ми все ще не можемо пояснити людям, що потрібно робити. Ми досі не змогли озброїти  українців  так, щоб вони могли завдати удару у відповідь", – підкреслила Грибаускайте.

Вона нагадала, що після російської окупації Криму в 2014 році балтійські політики попереджали західних лідерів про загрозу з боку росії, але реакції не було.
 
"З нас сміялися, нас критикували і нас не чули. Тепер, коли ми зустрічаємося з лідерами, колишніми лідерами, вони скаржаться і кажуть, що ми були праві. Але чому нас не слухають зараз? Знову нас чують, але не слухають", – додала Грибаускайте.

 

НАТОЛитваДалі Грибаускайтевійна в Україніросія окупанти

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