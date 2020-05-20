Якщо виявиться, що підозрювані у справі Шеремета невинні, будуть зроблені кадрові висновки

"Я готовий нести будь-яку відповідальність, але я не несу відповідальність за те, що триває слідство, і люди є ймовірними вбивцями. Люди, які займаються слідством, несуть відповідальність", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про те, яку відповідальність він готовий нести як президент, присутній на прес-конференції про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, якщо виявиться, що ті невинні.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що несе відповідальність як глава держави за розслідування справи Шеремета, і якщо виявиться, що підозрювані в цій справі невинні, то будуть зроблені кадрові висновки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо нашили не тих людей, то буде кадрова відповідальність", - сказав Зеленський на прес-конференції в парковій частині Маріїнського палацу в Києві в середу з нагоди річниці своєї каденції.

"Я готовий нести будь-яку відповідальність, але я не несу відповідальність за те, що триває слідство, і люди є ймовірними вбивцями. Люди, які займаються слідством, несуть відповідальність", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про те, яку відповідальність він готовий нести як президент, присутній на прес-конференції про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, якщо виявиться, що ті невинні.

Президент додав, що його відповідальність насамперед полягає у бажанні встановлення вбивць Шеремета.

"Я готовий нести відповідальність, якщо слідство було неправильним, якщо там були великі помилки, якщо, не дай Бог... спеціально було щось зроблено проти цих людей (тих, кого наразі підозрюють у причетності до вбивства Шеремета - ІФ-У), я готовий робити серйозні кадрові висновки. Без цього не обійдеться... Якщо знайшли не тих людей і тримали їх у в'язниці, то стосовно тих, хто це зробив, мають бути кадрові зміни", - заявив глава держави.

Пояснюючи свої мотиви приходу на прес-конференцію, Зеленський сказав: "Мені сказали, що знайшли ймовірних вбивць, затягли мене у все це... мені справді цікаво, я прийшов... але це слідство, а рішення за судом".

Зеленський зазначив, що на сьогодні склалася думка, що за все, що відбувається в країні, має нести відповідальність особисто президент, починаючи від дій уряду, закінчуючи розслідуванням кримінальних проваджень.

Він пояснив, що відповідальність глави держави в наступному: "Там, де я міг допомогти, де міг побачити несправедливість і щось змінити... Я несу людську відповідальність. І це найважливіше, що у мене є".

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