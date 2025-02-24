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Яку криптокартку обрати в 2025 році?

24 лютого 2025, 10:44
Яку криптокартку обрати в 2025 році?

Задача в криптокартки проста — дати можливість розплачуватись криптою без пошуку P2P-обмінників чи відкриття рахунку у криптовалютній біржі. Криптокартки це ідея 14-ти річної давнини, яка нарешті отримала "зелене" світло на розвиток — прогнозується, що за наступні 10 років цей ринок досягне обсягу у $400 млрд. Читайте далі, щоб дізнатись, як вони працюють. 

Що таке криптокартки, і чому вони важливі?

Криптокартка це три інструменти в одному:

  • Криптогаманець, щоб зберігати, відправляти та приймати платежі у криптовалюті; 
  • Віртуальна картка, якою можна розплачуватись у магазині чи використовувати для онлайн-оплат;
  • Обмінник криптовалют у традиційні валюти, завдяки якому криптокартка може конвертувати криптовалюти у, наприклад, гривню в момент оплати через Google чи Apple Pay. 

Це означає, що ви можете прикласти смартфон до платіжного термінала, а всі інші процеси — обмін, перевірка та підтвердження транзакції відбуваються автоматично. Оплата займає лічені секунди.

Зі зростанням попиту на криптовалютні інвестиції, зокрема через підвищення ціни біткоїна до позначки в $100 000+, швидко набувають популярності криптовалютні фінансові інструменти. Вони дають змогу легко інтегрувати цифрові активи у повсякденне життя, замість того щоб тримати традиційні та цифрові активи у різних площинах.

Критерії вибору криптокартки

Базовий набір функцій в усіх криптокарток приблизно однаковий: 

  • Працює з Google та Apple Pay, додається у цифрові гаманці; 
  • Випускається Mastercard та Visa; 
  • Дозволяє зберігати кошти у валюті; 
  • Приймається до оплати там, де працює безконтактна оплата — PayPass, NFC;
  • Працює з Steam, Netflix, Amazon, ebay та 90+ мільйонами інших онлайн-магазинів; 
  • Платежі проходять так само швидко, як від Моно чи ПриватБанку. 
     

Основні відмінності у типах крипти, яку підтримують картки. Зазвичай, мова йде про базові стейблкоїни, як от USDT, USDC; вже усталені криптовалюти — BTC, ETH, LTC; інколи — мемкоїни: PEPE, DOGE…

Головна задача криптокартки — надати платіжний інструмент для розрахунку у крипті. Навіть якщо картка не підтримує потрібну крипту, більшість монет можна обміняти через сторонні сервіси, на кшталт Uniswap, та вже потім перекласти на повʼязаний з карткою гаманець у вигляді BTC чи ETH. 

"Ахіллесова пʼята" криптокарток — покриття. Не всі картки підтримують роботу в Україні. Деякі картки працюють тільки в Єврозоні, частина не працює у США, а інші — не підтримують роботу у регіонах Азії. 

Плата за обслуговування. В той час як більшість українських банків вже давно не стягує комісій за обслуговування карток щомісяця, більшість криптокарток все ж вимагає щомісячної сплати за обслуговування та випуск картки (а іноді потрібно платити ще й комісії з кожної оплати). Хоча деякі українські картки, як от Kolo криптокартка , не стягують оплати за випуск карти та щомісячне обслуговування.

Переваги Kolo криптокартки як вибору для 2025 року

Kolo — інноваційний гібридний гаманець, що також дає можливість випустити криптокартку може також відзначитися низкою переваг, порівняно з конкурентами: 

  • Автообміном крипти у гривню. У момент оплати крипта обмінюється на гривню менш ніж за секунду. Тобі навіть тиснути нічого не знадобиться — просто плати біткоїном де схочеш. 
  • Прямим обміном криптовалюти у межах одного застосунку. Шукати окремий спосіб міняти крипту на готівку чи валюту не знадобиться — можна просто зняти готівку у банкоматі чи магазинах, що надають таку послугу власникам будь-яких карток. 
  • Відсутністю розстрочки, кредитного ліміту чи інших додаткових "накруток". Це просто картка, без зайвих деталей, ніяких кредитних продуктів чи їх варіацій. 
  • Можливістю оплачувати покупки криптою. Просто переказуєш на пов’язаний гаманець ETH чи BTC та користуєшся криптою як валютою для купівлі. 
  • Користуйся Євро чи USDT — Kolo подбає про захист від брудної крипти та вбереже твої кошти від крадіжки. 
  • Зручність як для криптоентузіастів, так і для новачків. Створення гаманця та бронювання картки Kolo триватиме до двох хвилин, а весь процес відбувається у мінізастосунку Telegram, у звичайному мобільному застосунку або на сайті kolo.in/ua.
  • Глобальна підтримка у 200+ країнах

Висновок

Kolo криптокартка — це ідеальний вибір для тих, хто хоче використовувати крипту без зайвих бар’єрів. Замовляйте свою картку вже сьогодні на офіційному сайті Kolo та платіть криптою будь-де!

 

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