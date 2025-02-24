Яку криптокартку обрати в 2025 році?
Задача в криптокартки проста — дати можливість розплачуватись криптою без пошуку P2P-обмінників чи відкриття рахунку у криптовалютній біржі. Криптокартки це ідея 14-ти річної давнини, яка нарешті отримала "зелене" світло на розвиток — прогнозується, що за наступні 10 років цей ринок досягне обсягу у $400 млрд. Читайте далі, щоб дізнатись, як вони працюють.
Що таке криптокартки, і чому вони важливі?
Криптокартка це три інструменти в одному:
- Криптогаманець, щоб зберігати, відправляти та приймати платежі у криптовалюті;
- Віртуальна картка, якою можна розплачуватись у магазині чи використовувати для онлайн-оплат;
- Обмінник криптовалют у традиційні валюти, завдяки якому криптокартка може конвертувати криптовалюти у, наприклад, гривню в момент оплати через Google чи Apple Pay.
Це означає, що ви можете прикласти смартфон до платіжного термінала, а всі інші процеси — обмін, перевірка та підтвердження транзакції відбуваються автоматично. Оплата займає лічені секунди.
Зі зростанням попиту на криптовалютні інвестиції, зокрема через підвищення ціни біткоїна до позначки в $100 000+, швидко набувають популярності криптовалютні фінансові інструменти. Вони дають змогу легко інтегрувати цифрові активи у повсякденне життя, замість того щоб тримати традиційні та цифрові активи у різних площинах.
Критерії вибору криптокартки
Базовий набір функцій в усіх криптокарток приблизно однаковий:
- Працює з Google та Apple Pay, додається у цифрові гаманці;
- Випускається Mastercard та Visa;
- Дозволяє зберігати кошти у валюті;
- Приймається до оплати там, де працює безконтактна оплата — PayPass, NFC;
- Працює з Steam, Netflix, Amazon, ebay та 90+ мільйонами інших онлайн-магазинів;
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Платежі проходять так само швидко, як від Моно чи ПриватБанку.
Основні відмінності у типах крипти, яку підтримують картки. Зазвичай, мова йде про базові стейблкоїни, як от USDT, USDC; вже усталені криптовалюти — BTC, ETH, LTC; інколи — мемкоїни: PEPE, DOGE…
Головна задача криптокартки — надати платіжний інструмент для розрахунку у крипті. Навіть якщо картка не підтримує потрібну крипту, більшість монет можна обміняти через сторонні сервіси, на кшталт Uniswap, та вже потім перекласти на повʼязаний з карткою гаманець у вигляді BTC чи ETH.
"Ахіллесова пʼята" криптокарток — покриття. Не всі картки підтримують роботу в Україні. Деякі картки працюють тільки в Єврозоні, частина не працює у США, а інші — не підтримують роботу у регіонах Азії.
Плата за обслуговування. В той час як більшість українських банків вже давно не стягує комісій за обслуговування карток щомісяця, більшість криптокарток все ж вимагає щомісячної сплати за обслуговування та випуск картки (а іноді потрібно платити ще й комісії з кожної оплати). Хоча деякі українські картки, як от Kolo криптокартка , не стягують оплати за випуск карти та щомісячне обслуговування.
Переваги Kolo криптокартки як вибору для 2025 року
Kolo — інноваційний гібридний гаманець, що також дає можливість випустити криптокартку може також відзначитися низкою переваг, порівняно з конкурентами:
- Автообміном крипти у гривню. У момент оплати крипта обмінюється на гривню менш ніж за секунду. Тобі навіть тиснути нічого не знадобиться — просто плати біткоїном де схочеш.
- Прямим обміном криптовалюти у межах одного застосунку. Шукати окремий спосіб міняти крипту на готівку чи валюту не знадобиться — можна просто зняти готівку у банкоматі чи магазинах, що надають таку послугу власникам будь-яких карток.
- Відсутністю розстрочки, кредитного ліміту чи інших додаткових "накруток". Це просто картка, без зайвих деталей, ніяких кредитних продуктів чи їх варіацій.
- Можливістю оплачувати покупки криптою. Просто переказуєш на пов’язаний гаманець ETH чи BTC та користуєшся криптою як валютою для купівлі.
- Користуйся Євро чи USDT — Kolo подбає про захист від брудної крипти та вбереже твої кошти від крадіжки.
- Зручність як для криптоентузіастів, так і для новачків. Створення гаманця та бронювання картки Kolo триватиме до двох хвилин, а весь процес відбувається у мінізастосунку Telegram, у звичайному мобільному застосунку або на сайті kolo.in/ua.
- Глобальна підтримка у 200+ країнах
Висновок
Kolo криптокартка — це ідеальний вибір для тих, хто хоче використовувати крипту без зайвих бар’єрів. Замовляйте свою картку вже сьогодні на офіційному сайті Kolo та платіть криптою будь-де!