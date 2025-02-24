Яку криптокартку обрати в 2025 році?

Задача в криптокартки проста — дати можливість розплачуватись криптою без пошуку P2P-обмінників чи відкриття рахунку у криптовалютній біржі. Криптокартки це ідея 14-ти річної давнини, яка нарешті отримала "зелене" світло на розвиток — прогнозується, що за наступні 10 років цей ринок досягне обсягу у $400 млрд. Читайте далі, щоб дізнатись, як вони працюють.

Що таке криптокартки, і чому вони важливі?

Криптокартка це три інструменти в одному:

Криптогаманець , щоб зберігати, відправляти та приймати платежі у криптовалюті;

, щоб зберігати, відправляти та приймати платежі у криптовалюті; Віртуальна картка , якою можна розплачуватись у магазині чи використовувати для онлайн-оплат;

, якою можна розплачуватись у магазині чи використовувати для онлайн-оплат; Обмінник криптовалют у традиційні валюти, завдяки якому криптокартка може конвертувати криптовалюти у, наприклад, гривню в момент оплати через Google чи Apple Pay.

Це означає, що ви можете прикласти смартфон до платіжного термінала, а всі інші процеси — обмін, перевірка та підтвердження транзакції відбуваються автоматично. Оплата займає лічені секунди.

Зі зростанням попиту на криптовалютні інвестиції, зокрема через підвищення ціни біткоїна до позначки в $100 000+, швидко набувають популярності криптовалютні фінансові інструменти. Вони дають змогу легко інтегрувати цифрові активи у повсякденне життя, замість того щоб тримати традиційні та цифрові активи у різних площинах.

Критерії вибору криптокартки

Базовий набір функцій в усіх криптокарток приблизно однаковий:

Працює з Google та Apple Pay, додається у цифрові гаманці;

Випускається Mastercard та Visa;

Дозволяє зберігати кошти у валюті;

Приймається до оплати там, де працює безконтактна оплата — PayPass, NFC;

Працює з Steam, Netflix, Amazon, ebay та 90+ мільйонами інших онлайн-магазинів;

Платежі проходять так само швидко, як від Моно чи ПриватБанку.



Основні відмінності у типах крипти, яку підтримують картки. Зазвичай, мова йде про базові стейблкоїни, як от USDT, USDC; вже усталені криптовалюти — BTC, ETH, LTC; інколи — мемкоїни: PEPE, DOGE…

Головна задача криптокартки — надати платіжний інструмент для розрахунку у крипті. Навіть якщо картка не підтримує потрібну крипту, більшість монет можна обміняти через сторонні сервіси, на кшталт Uniswap, та вже потім перекласти на повʼязаний з карткою гаманець у вигляді BTC чи ETH.

"Ахіллесова пʼята" криптокарток — покриття. Не всі картки підтримують роботу в Україні. Деякі картки працюють тільки в Єврозоні, частина не працює у США, а інші — не підтримують роботу у регіонах Азії.

Плата за обслуговування. В той час як більшість українських банків вже давно не стягує комісій за обслуговування карток щомісяця, більшість криптокарток все ж вимагає щомісячної сплати за обслуговування та випуск картки (а іноді потрібно платити ще й комісії з кожної оплати). Хоча деякі українські картки, як от Kolo криптокартка , не стягують оплати за випуск карти та щомісячне обслуговування.

Переваги Kolo криптокартки як вибору для 2025 року

Kolo — інноваційний гібридний гаманець, що також дає можливість випустити криптокартку може також відзначитися низкою переваг, порівняно з конкурентами:

Автообміном крипти у гривню. У момент оплати крипта обмінюється на гривню менш ніж за секунду. Тобі навіть тиснути нічого не знадобиться — просто плати біткоїном де схочеш.

У момент оплати крипта обмінюється на гривню менш ніж за секунду. Тобі навіть тиснути нічого не знадобиться — просто плати біткоїном де схочеш. Прямим обміном криптовалюти у межах одного застосунку. Шукати окремий спосіб міняти крипту на готівку чи валюту не знадобиться — можна просто зняти готівку у банкоматі чи магазинах, що надають таку послугу власникам будь-яких карток.

Шукати окремий спосіб міняти крипту на готівку чи валюту не знадобиться — можна просто зняти готівку у банкоматі чи магазинах, що надають таку послугу власникам будь-яких карток. Відсутністю розстрочки, кредитного ліміту чи інших додаткових "накруток" . Це просто картка, без зайвих деталей, ніяких кредитних продуктів чи їх варіацій.

. Це просто картка, без зайвих деталей, ніяких кредитних продуктів чи їх варіацій. Можливістю оплачувати покупки криптою. Просто переказуєш на пов’язаний гаманець ETH чи BTC та користуєшся криптою як валютою для купівлі.

Просто переказуєш на пов’язаний гаманець ETH чи BTC та користуєшся криптою як валютою для купівлі. Користуйся Євро чи USDT — Kolo подбає про захист від брудної крипти та вбереже твої кошти від крадіжки.

— Kolo подбає про захист від брудної крипти та вбереже твої кошти від крадіжки. Зручність як для криптоентузіастів, так і для новачків. Створення гаманця та бронювання картки Kolo триватиме до двох хвилин, а весь процес відбувається у мінізастосунку Telegram, у звичайному мобільному застосунку або на сайті kolo.in/ua.

Створення гаманця та бронювання картки Kolo триватиме до двох хвилин, а весь процес відбувається у мінізастосунку Telegram, у звичайному мобільному застосунку або на сайті kolo.in/ua. Глобальна підтримка у 200+ країнах

Висновок

Kolo криптокартка — це ідеальний вибір для тих, хто хоче використовувати крипту без зайвих бар’єрів. Замовляйте свою картку вже сьогодні на офіційному сайті Kolo та платіть криптою будь-де!