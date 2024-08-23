Який Епл годинник вибрати на подарунок

Ідеальна формула подарунка — увага, користь та позитивні емоції. Оригінальний Епл годинник якраз підходить під опис безпрограшного презенту. Він красивий, функціональний і довговічний. Залишається тільки вибрати модель, яка сподобається винуватцю свята.

SE

Лінійка SE створена для ощадливих прихильників Apple. Це все ще «Яблуко», але в бюджетному виконанні. Здешевити годинник виробникові вдалося з мінімальними жертвами. Відмова від декількох фішок не віддзеркалилася на базовій функціональності.

У SE є все, чого користувач очікує від Смарт Вотч:

Чіткий читабельний екран з адаптивною яскравістю;

потужний і енергоефективний процесор, який забезпечує функціонування всіх датчиків;

автоматичні спортивні режими — для продуктивних тренувань;

функції здоров’я — відстежування менструального циклу, моніторинг серцевого ритму, контроль ментального стану.

Колір можна обрати на будь-який смак: для любителя чорного — Midnight, для поціновувача світлих відтінків — Starlight або Silver.

Series 9

Базова модель — найкраще поєднання ціни та якості. Безпрограшний сюрприз для людини, яка знається на моді та активно займається спортом. Дизайн в кращих традиціях Apple, а палітра налічує аж 8 кольорів: 5 для алюмінієвої конфігурації та ще 3 для сталевої.

В асортименті два розміри: 41 мм — якраз на тонке зап’ястя; 45 мм — універсальний варіант.

Ключові особливості Series 9:

Продуктивний процесор, завдяки якому справно працюють сенсори та програми; акумулятор, який добре тримає заряд навіть з активною функцією Always On; підтримка швидкої зарядки; покращені можливості керування; гучний вбудований динамік та мікрофон, який передає звук без спотворень.

Ultra 2

У другого покоління захищених Епл Вотч ще більше функцій для екстремального відпочинку. Корпус великий, тому бездоганна посадка на широку руку гарантована. Приємний бонус — велика кількість корисного простору. Написи та іконки на екрані видно набагато краще.

Плюси моделі:

Сирена та вдосконалений навігатор;

захисний «бортик» навколо дисплея;

топовий вологозахист, стійкість до занурень, режим підводного комп’ютера;

матеріал виготовлення — легка та надміцна сталь;

стабільний стільниковий зв’язок;

ергономічність та довговічність.

Автономність — найкраща в сімействі. Заряду вистачає на 3 доби в режимі економного споживання. За стандартних навантажень батарея витримує без підзарядки до 36 годин.

Колір лише один — натуральний титановий. Сіро-бежевий з приємним металевим переливом. Для власника iPhone 15 Pro або Pro Max — саме те, що потрібно.

Висновки

У кожних Apple Watch — свої переваги. SE оптимальні як перший розумний годинник Apple. Базова версія дев’ятого покоління — золота середина для користувачів, які раніше вже зіштовхувався з Вотчами. Ultra — на кілька кроків попереду з технічної думки, тож підходять для альпіністів, рафтерів та інших екстремалів.