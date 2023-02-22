Який корпус смартфона найкращий?

Існують сотні брендів смартфонів та тисячі моделей. Кожен з виробників намагається створити щось оригінальне. На https://elmir.ua/cell_phones/ можна знайти смартфони в корпусі з пластику, скла, металу. Спеціалісти інтернет-магазину Elmir.ua розкажуть про переваги та недоліки кожного з матеріалів.

Переваги та недоліки корпусів з різних матеріалів

Дехто помилково вважає, що метал — найкращий варіант. Звісно, він добре відводить тепло від процесора, має підвищену міцність і деякий час використовувався тільки в преміальному сегменті. Разом з тим метал має ряд недоліків:

• збільшена вага пристрою;

• мінімальна стійкість до подряпин;

• відбитки пальців на поверхні;

• радіоперешкоди для мобільного зв’язку, інтернету, Wi-Fi;

• неможливість використовувати певні технології (швидка зарядка) та інше.

Тому не можна назвати такий пристрій абсолютно захищеним.

Скляний корпус застосовується в преміальному сегменті. Такі смартфони виглядають дуже стильно. Частково вони позбавлені недоліків металу, але надзвичайно крихкі. Які б технології не використовував виробник, смартфон розіб’ється, якщо випадково випаде з рук. Тому одразу після покупки знадобиться чохол.

Пластикові корпуси використовуються в недорогих смартфонах. Звісно, виробник може замаскувати пластик під інший матеріал, змінивши його фактуру, але це буде помітно. Корпус досить швидко затирається, якщо не використовувати чохол.

Захищені смартфони

Тобто жоден з варіантів не робить смартфон вічним: він пошкодиться під час падіння. Якщо пристрій постійно вислизає з рук, і його доводиться часто ремонтувати, то є сенс задуматися про покупку захищеної моделі. Вона має товсте скло, гумові амортизатори на корпусі, протистоїть воді та перепадам температури. Численні тести доводять, що такий телефон не боїться нічого.

Якщо ж не хочеться купувати саме таку модель, то варто забезпечити захист свого телефона за допомогою аксесуарів. До кожної більш-менш відомої моделі в інтернет-магазині можна знайти плівки та захисне скло, різні типи чохлів, що захистять електроніку.