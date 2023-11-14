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ПОЛІТИКА

"Яндекс" може продати всі російські активи одним махом – Reuters

14 листопада 2023, 17:39
Фото: з вільних джерел
Вартість угоди оцінюють у 5-6 млрд доларів

Голландський холдинг технологічної компанії Yandex N.V. ("Яндекс") розглядає можливість продажу всіх своїх російських активів за один раз, а не лише контрольного пакету акцій. Угоду намагаються реалізувати до кінця 2023 року.

Про це повідомляє Reuters.

Запланована реструктуризація "Яндексу" має на меті повернути частину коштів акціонерів за рахунок продажу своїх основних російських бізнесів, що приносять дохід – пошуковика та замовлення автомобілів. Потім компанія планує розвивати інші напрямки бізнесу на міжнародному рівні.

За словами одного з співрозмовників, Yandex N.V. може продати 100% холдингової компанії, створеної в Калінінградській області росії. Інший сказав, що повний вихід Yandex N.V. цілком імовірний, хоча це ще не остаточно вирішене питання. Третє джерело повідомило, що Yandex N.V. повністю розірве відносини з росією. Джерела пояснили, що покупці можуть не придбати 100% активів, оскільки менеджмент "Яндекса" та інші російські інвестори, можливо, намагатимуться отримати свою частку.

Один із співрозмовників оцінив загальну вартість угоди в 560 мільярдів рублів (6,18 мільярда доларів), враховуючи 50% знижку, яку Кремль вимагає при продажу закордонних активів. Інша людина сказала, що сума угоди складе близько 5 мільярдів доларів.

У травні джерела повідомили Reuters, що російські мільярдери подали заявки, запропонувавши близько 7 мільярдів доларів за половину компанії. Контрольний пакет (51%) мали розділити між собою "консорціум російських мільярдерів", а 49% – мали залишитися у нідерландської Yandex N.V.

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