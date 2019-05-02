ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній президент України Віктор Янукович 6 лютого у Москві проведе прес-конференцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Янукович дасть прес-конференцію в Москві
"Можливо, будуть і сюрпризи"
Фото:112.ua
Янукович буде говорити про вирок Оболонського суду Києва - "треба дати оцінку цьому "бєспрєдєлу", повідомив його адвокат Олександр Горошинський, інформує "Громадськe".
"Можливо, будуть і сюрпризи", - додав він.
Прес-конференція, ймовірно, відбудеться о 14 годині, але наразі невідомо, за київським чи московським часом.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.
Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.
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05 02 2019 14:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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