Янукович дасть прес-конференцію в Москві

"Можливо, будуть і сюрпризи"

Колишній президент України Віктор Янукович 6 лютого у Москві проведе прес-конференцію.

Янукович буде говорити про вирок Оболонського суду Києва - "треба дати оцінку цьому "бєспрєдєлу", повідомив його адвокат Олександр Горошинський, інформує "Громадськe".

"Можливо, будуть і сюрпризи", - додав він.

Прес-конференція, ймовірно, відбудеться о 14 годині, але наразі невідомо, за київським чи московським часом.