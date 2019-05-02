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Янукович дасть прес-конференцію в Москві

"Можливо, будуть і сюрпризи"
Колишній президент України Віктор Янукович 6 лютого у Москві проведе прес-конференцію.
Янукович дасть прес-конференцію в Москві Фото:112.ua

Янукович буде говорити про вирок Оболонського суду Києва - "треба дати оцінку цьому "бєспрєдєлу",  повідомив його адвокат Олександр Горошинський, інформує "Громадськe".

"Можливо, будуть і сюрпризи", -  додав він.

Прес-конференція, ймовірно, відбудеться о 14 годині, але наразі невідомо, за київським чи московським часом.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.

 Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.

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05 02 2019 14:52
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