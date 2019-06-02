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Янукович: Європа кинула мене, як лоха, - ВІДЕО

Колишній президент поскаржився на недотримання угоди 21 лютого
Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що країни Європейського Союзу обдурили його в 2014 році.
Янукович: Європа кинула мене, як лоха, - ВІДЕО Фото:tass

За словами Януковича, представник Росії Володимир Лукін, який був присутній тоді на переговорах, заздалегідь висловив сумнів у виконанні цієї угоди.

"Він мені сказав: "Невже ви вірите, що ці угоди будуть виконані". Я сказав:" Так. Я хочу вірити, що на такому рівні, коли приїжджають міністри закордонних справ європейських держав і підписують документ, на такому рівні вони обов'язково будуть виконані", - сказав Янукович на прес-конференції в Москві, говорячи про угоду про врегулювання ситуації в Україні, яку Янукович підписав з лідерами опозиції 21 лютого 2014 року.

"На жаль, я помилився і Лукін був правий. Як це можна назвати? Мене обдурили, зрадили. Або, як кажуть, просунуті українські політики, які себе такими вважають, мене кинули, як лоха", - додав він.

Нагадаємо, що угоду між Януковичем з одного боку і лідером УДАРу Віталієм Кличком, лідером "Свободи" Олегом Тягнибоком і лідером "Батьківщини" Арсенієм Яценюком було підписано 21 лютого з метою припинення кровопролиття на Майдані.

Підписання документа завізували міністри закордонних справ Німеччини і Польщі і французький дипломат, які виступали однією зі сторін переговорного процесу. Посланник Путіна, який також брав участь у нічних чотиристоронніх переговорах, на укладенні угоди не був присутній.

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06 02 2019 14:20
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