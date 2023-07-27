Країна готова допомогти Україні відновити та модернізувати системи зрошення в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це повідомила прес-служба Держрибагентства.

Після зустрічі представників Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного агентства меліорації та рибного господарства України і Японського агентства міжнародного співробітництва стало відомо, що японські партнери запропонували кілька основних напрямків відновлення та модернізації зрошувальних системи в України.

Мова йде про роботи з модернізації та підвищення ефективності функціонуючих зрошувальних систем, відновлення не функціонуючих зрошувальних систем, щодо яких є попит споживачів інадання технічної та фінансової підтримки організацій водокористувачів.

На зустрічі розглянутили детальний механізм співпраці з JICA і було досягнуто домовленості про надання японській стороні необхідної інформації, обґрунтувань для визначення пріоритетності проєктів.

В пергу чергу буде підготовлено інформацію щодо проєктів в Одеській області, зокрема з модернізації та відновлення рисових зрошувальних систем.