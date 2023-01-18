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Японія готує комплексний план підтримки України

18 січня 2023, 11:01
Японія готує комплексний план підтримки України
Фото: з вільного доступу
Японія активно займається проблемами України і, як очікується, у "відповідний час" представить комплексний план підтримки країни.

Про це заявив координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл, повідомляє Japan Today.

"У прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди є план дій, і він уже активно займається проблемами України", – заявив Кемпбелл на заході Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Минулого тижня Кішіда наголосив на важливості протидії російському вторгненню, заявивши, що якщо одностороння зміна статус-кво залишиться без заперечень, те саме відбудеться і в інших місцях, у тому числі в Азії.

"Я повністю очікую, що у відповідний час Японія представить конкретний план щодо підтримки України різними способами. Вони беруть активну участь у багатьох дискусіях контактної групи про підтримку України і є ключовим її учасником", – додав координатор Білого дому.

Він також підкреслив, що Японія останніми місяцями активізується у низці питань, які стосуються підтримки України.

Раніше повідомлялось, що США досягли угоди щодо постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів з американських складів, що розташовані на території Ізраїлю.
Японіявійнапідтримка

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