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Японія і Південна Корея об'єднають радіолокаційні системи

09 травня 2023, 11:24
Японія і Південна Корея об'єднають радіолокаційні системи
Фото: державні ЗМІ КНДР
Японія і Південна Корея планують на початку літа підписати угоду про поєднання своїх радіолокаційних систем спостереження за допомогою американської сторони.

Це дозволить у режимі реального часу обмінюватись інформацією про ракетні пуски КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

Міністри оборони Японії, Південної Кореї та США планують досягти домовленості на полях Азіатського оборонного саміту "Діалог Шангрі-Ла". Саміт має пройти 2-4 червня в Сінгапурі.

Минулого року КНДР запускала балістичні ракети безпрецедентними темпами. Тому три країни восени домовилися прискорити обмін інформацією. 

Японія і Південна Корея кожна окремо мають зі Сполученими Штатами свої радіолокаційні системи, але між собою вони не з'єднані і тому не мають можливостей безпосереднього обміну даними.

Крім того, міністри оборони Японії та Південної Кореї окремо домовляються про зустріч на полях IISS. Вона стане першою з листопада 2019 року.
ЯпоніяПівденна КореяIISS

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