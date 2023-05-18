Матеріали:
Теми:

Японія і США продовжать санкції проти рф і підтримуватимуть Україну – Кісіда

18 травня 2023, 19:07
Японія і США продовжать санкції проти рф і підтримуватимуть Україну – Кісіда
Фото: з відкритих джерел
Лідери Японії та Сполучених Штатів зустрілися напередодні ширшого саміту країн "Великої сімки".

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда домовився з президентом США Джо Байденом щодо продовження санкцій проти росії та підтримки України.

Про це глава японського уряду повідомив журналістам 18 травня в Хіросімі, пише Reuters.

Лідери Японії і США зустрілися напередодні ширшого саміту країн "Великої сімки", який відбудеться 19-21 травня. У його порядку денному – широке коло питань від зміни клімату до продовольчої безпеки.

За словами Кісіди, лідери "сімки" домовилися "продовжувати суворі санкції проти росії, а також рішуче підтримувати Україну". Він сказав журналістам, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні G7 21 травня в режимі телеконференції.
 

СШАЯпоніясанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Політика
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 18 травня 2023, 17:06
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Політика
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Переклад iPress – 18 травня 2023, 12:27
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Політика
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 травня 2023, 10:11
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Україна повинна стати членом НАТО. Альянс стане сильнішим з Україною, але слабшим без неї
Україна повинна стати членом НАТО. Альянс стане сильнішим з Україною, але слабшим без неї
Переклад iPress – 17 травня 2023, 13:19
Політика
"Немає сечі терпіти ці пекельні борошна". російська пропаганда та Олімпійські ігри онлайн-ідіотів – Том Купер
Переклад iPress – 17 травня 2023, 08:34
Безпека України знаходиться на Заході і в Заході. Протистояння з росією не зможе завершитися, поки Україна не стане його частиною – Іво Даалдер
Політика
Безпека України знаходиться на Заході і в Заході. Протистояння з росією не зможе завершитися, поки Україна не стане його частиною – Іво Даалдер
Переклад iPress – 16 травня 2023, 16:02
Україна здобуде перемогу. Чому підготовка до контрнаступу України триває так довго – Марк Гертлінг
Політика
Україна здобуде перемогу. Чому підготовка до контрнаступу України триває так довго – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 травня 2023, 13:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється