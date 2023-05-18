Японія і США продовжать санкції проти рф і підтримуватимуть Україну – Кісіда

Лідери Японії та Сполучених Штатів зустрілися напередодні ширшого саміту країн "Великої сімки".

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда домовився з президентом США Джо Байденом щодо продовження санкцій проти росії та підтримки України.

Про це глава японського уряду повідомив журналістам 18 травня в Хіросімі, пише Reuters.

Лідери Японії і США зустрілися напередодні ширшого саміту країн "Великої сімки", який відбудеться 19-21 травня. У його порядку денному – широке коло питань від зміни клімату до продовольчої безпеки.

За словами Кісіди, лідери "сімки" домовилися "продовжувати суворі санкції проти росії, а також рішуче підтримувати Україну". Він сказав журналістам, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні G7 21 травня в режимі телеконференції.

