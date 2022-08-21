Японія має намір розмістити ракети великої дальності для протидії Китаю

Ракети будуть модифіковані для збільшення дальності польоту зі 100 км до 1000 км та зможуть досягати прибережних районів Північної Кореї та Китаю

Японія розглядає можливість розміщення більш ніж 1000 крилатих ракет великої дальності, у зв'язку з останніми подіями навколо Тайваню та військовими навчаннями Китаю.

Про це пише видання Yomiuri із посиланням на джерела в уряді.

Ракети, які планують розмістити, будуть модифіковані для збільшення дальності польоту зі 100 км до 1000 км та зможуть досягати прибережних районів Північної Кореї та Китаю. Також їх планують удосконалити, аби можна було робити запуски з кораблів та винищувачів. Покращену версію ракет наземного базування планують розгорнути у 2024 році, що на два роки раніше ніж планувалося.

Наприкінці поточного року в Японії хочуть переглянути Стратегію національної безпеки. Імовірно, уряд оголосить про впровадження необхідних заходів з метою підвищення оборонних та "контратакувальних" можливостей країни, а удосконалені ракети стануть їх основою. Для цього, компаніям які займаються розробкою ракет, доведеться значно збільшити виробничі потужності.

Головною причиною подібних кроків, є значний розрив "ракетного потенціалу" між Японією, США та Китаєм. І це важливо, адже повоєнна конституція Японії передбачає відмову від війни, що означає використання Збройних сил тільки для самооборони.

Як раніше писав iPress, на думку експертів, Захід ризикує вступити в ядерний конфлікт з Китаєм або росією через "розрив комунікації" з двома країнами.