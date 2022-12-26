Японія надала 1 млн доларів на підтримку цифрової освіти в Україні

Кошти розподілять через Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

Японська компанія NTT Group1 виділила Україні 1 мільйон доларів. Кошти спрямують на забезпечення освітян та здобувачів освіти цифровими девайсами, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

“​Міжнародні партнери продовжують підтримувати Україну. Провідна японська компанія у телекомунікаційному бізнесі NTT Group1 виділила 1 млн доларів США для підтримки цифрового освітнього середовища”, - написав він.

Кошти розподілять через Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і спрямують на забезпечення освітян та здобувачів освіти цифровими девайсами.