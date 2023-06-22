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Японія надала пакет допомоги у подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС

22 червня 2023, 10:27
Японія надала пакет допомоги у подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС
Йдеться про очищувачі води, генератори та будівельну техніку для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Японія надасть Україні очищувачі води, генератори та будівельну техніку для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, а також у кінці року проведе власну конференцію з економічного відновлення України

Про це заявив міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса на Конференції з відновлення України, що проходить у Лондоні, повідомляє Kyodo.

"Японія вирішила надати $5 млн у вигляді екстреної гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок затоплення у таких сферах, як продовольство, вода, санітарія та охорона здоров'я. Крім того, ми надамо близько 160 очищувачів води, 530 генераторів, 30 одиниць будівельної техніки", - сказав глава МЗС.

Також під час Конференції з відновлення України в Лондоні міністр заявив про намір провести спеціальну зустріч для японських компаній і корпорацій, щоб заохотити їх до активнішої участі в проєктах економічного відновлення України.

За словами міністра, такий захід під назвою "Японсько-українська конференція для сприяння економічному відновленню" може пройти наприкінці цього або на початку наступного року.

"Японський державний і приватний сектори можуть рішуче підтримати відновлення та відбудову України", – наголосив він.

Хаяші розповів, що після свого виступу на конференції в Лондоні він зустрічався з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та запросив його на зустріч у Японії і глава українського уряду прийняв пропозицію.

У травні уряд Японії провів перше засідання міжміністерської ради з питань відновлення України, на якому прем’єр-міністр Фуміо Кішіда пообіцяв сприяти державно-приватному співробітництву в таких проєктах, як розмінування та відновлення інфраструктури в Україні.

В Токіо неодноразово висловлювали готовність впроваджувати в Україні унікальні для Японії форми відбудови, оскільки країна має досвід відновлень після масштабних руйнувань Другої світової війни та численних природних катаклізмів, включаючи потужні землетруси й цунамі.
У рамках своєї п’ятиденної поїздки до Європи Хаяші зустрівся зі своїми колегами з G7 у Лондоні та підтвердив, що великі індустріально розвинені демократії будуть тісно співпрацювати для відновлення миру і процвітання в Україні.

Японіядопомога УкраїніКаховська ГЕСвійна в Україніросія окупанти

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