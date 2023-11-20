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ПОЛІТИКА

Японія надасть Україні допомогу на відновлення

20 листопада 2023, 13:21
Японія надасть Україні допомогу на відновлення
Велика японська делегація перебуває в Києві.

Японія планує надати 160 млн євро для підтримки проектів економічного відновлення України. 

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

Як зазначив Шмигаль, проекти обговорювалися на зустрічі з державним міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, державним міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата й представниками японського бізнесу.

"Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови", - повідомив прем’єр.

За його словами, Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості. "Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України", - написав Шмигаль.

За його словами, державні міністри запевнили, що позиція Японії щодо підтримки України буде незмінною.

Японська делегація на чолі з високопосадовцями промисловості та міністерства закордонних справ, включаючи представників бізнесу, перебуває сьогодні в Україні для переговорів напередодні конференції з відновлення, яку проведе Японія.

Японія, яка підтримує Україну фінансовими коштами та приймає біженців з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року, також сприяє підтримці України на рівні "Великої сімки", яку Японія очолює цього року.

У Києві делегація, до якої входять члени Keidanren, найбільшого бізнес-лобі Японії, який очолює комітет з відновлення України, планує переговори з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, державними чиновниками та компаніями.

Шмигаль заявив цього місяця, що Україні буде потрібна бюджетна підтримка у розмірі близько 42 млрд доларів цього і наступного року, щоб покрити величезний дефіцит і допомогти відновитися після руйнувань, викликаних вторгненням росії.

Японіядопомогавійна в Україні

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