Японія надасть Україні гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Японія планує надати гуманітарну допомогу українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.
Він поінформував японського прем'єра про наслідки підриву росією Каховської гідроелектростанції та свій візит у південні регіони України, які опинилися в зоні лиха.
Також під час розмови Володимир Зеленський відзначив, що руйнування ГЕС створило загрози для безпеки Запорізької АЕС внаслідок зниження рівня води у Каховському водосховищі.
Своєю чергою Фуміо Кішіда висловив солідарність з українським народом у зв'язку з катастрофічними наслідками знищення Каховської гідроелектростанції.
Прем'єр-міністр повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.
Він зазначив, що Японія планує оперативно надати через міжнародні організації екстрену гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Лідери також торкнулися питань двосторонньої співпраці й відбудови України. Фуміо Кішіда підтвердив готовність провести в Японії на початку наступного року конференцію з питань відновлення України.