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Японія надасть Україні гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

09 червня 2023, 17:57
Японія надасть Україні гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Йдеться про 5 млн доларів.

Японія планує надати гуманітарну допомогу українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Він поінформував японського прем'єра про наслідки підриву росією Каховської гідроелектростанції та свій візит у південні регіони України, які опинилися в зоні лиха.

Також під час розмови Володимир Зеленський відзначив, що руйнування ГЕС створило загрози для безпеки Запорізької АЕС внаслідок зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Своєю чергою Фуміо Кішіда висловив солідарність з українським народом у зв'язку з катастрофічними наслідками знищення Каховської гідроелектростанції.

Прем'єр-міністр повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.

Він зазначив, що Японія планує оперативно надати через міжнародні організації екстрену гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Лідери також торкнулися питань двосторонньої співпраці й відбудови України. Фуміо Кішіда підтвердив готовність провести в Японії на початку наступного року конференцію з питань відновлення України.

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