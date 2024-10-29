Японія надасть Україні понад $3 млрд у межах фінансової підтримки G7
29 жовтня 2024, 11:52
Ці гроші є частиною пакета розміром 50 млрд доларів.
Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Ці кошти є частиною пакета на загальну суму 50 млрд доларів, що компенсуються за рахунок заморожених російських активів.
Раніше про свою підтримку в межах цієї ініціативи оголосили ЄС, США та Велика Британія.
"Дякуємо Уряду Японії за солідарність. Закликаємо усіх наших партнерів спрямувати заморожені російські активи на користь України. Маємо змусити агресора платити", – наголосив очільник уряду.