Японія надасть Україні понад $3 млрд у межах фінансової підтримки G7

Ці гроші є частиною пакета розміром 50 млрд доларів.

Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ці кошти є частиною пакета на загальну суму 50 млрд доларів, що компенсуються за рахунок заморожених російських активів.

Раніше про свою підтримку в межах цієї ініціативи оголосили ЄС, США та Велика Британія.

"Дякуємо Уряду Японії за солідарність. Закликаємо усіх наших партнерів спрямувати заморожені російські активи на користь України. Маємо змусити агресора платити", – наголосив очільник уряду.