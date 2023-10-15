Японія надасть Україні послуги дистанційного медичного обслуговування та інші технології

Надання цифрових медичних послуг дозволить японським лікарям надавати медичну допомогу постраждалим в Україні, надсилаючи їхні УЗД до Японії.

Японія допоможе Україні наданнями послуг дистанційного медичного обслуговування та технологіями розумного землеробства.

Про це повідомляє Kyodo.

Урядові джерела видання зазначають, що Японія прагне допомогти відродити економіку та відновити території України, зруйновані російським вторгненням.

Надання цифрових медичних послуг дозволить японським лікарям надавати медичну допомогу постраждалим в Україні, надсилаючи їхні УЗД до Японії.

Також Токіо сподівається допомогти нашій державі з врожайністю пшениці та соняшнику за допомогою новітніх методів землеробства, які використовують датчики та технології штучного інтелекту та забезпечують оптимальну кількість води та добрив.

Стверджується, що через суворі правила щодо надання зброї згідно з Конституцією країни Японія зобов’язалась допомагати Україні з відбудовою через державний і приватний сектори.

Серед інших заходів підтримки України Японія також розглядає можливість надання технологій очищення води та кібербезпеки.