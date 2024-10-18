Японія оголосила про постачання додаткової техніки для ЗСУ

Токіо засудило військове співробітництво Китаю і Північної Кореї з росією.

Глава оборони Японії Ген Накатані анонсував Києву додаткові поставки транспортних засобів.

Про це він заявив під час розмови з українським колегою Рустемом Умеровим, повідомляє японська телерадіомовна компанія NHK.

"Японський міністр висловив готовність своєї країни продовжувати підтримку України і повідомив про плани на додаткові поставки транспортних засобів Сил самооборони Японії", - йдеться в повідомленні.

Також Накатані засудив військове співробітництво Китаю і Північної Кореї з росією.

Він назвав це фактором, який сприяє затягуванню війни і погіршенню ситуації в Україні.

Конкретні види техніки, які будуть передані, не уточнюються. напередодні Токіо передало Києву близько 100 одиниць транспортних засобів, серед яких військові вантажівки.

Крім того, цього року Японія планує збільшити оборонний бюджет до рекордних $54 мільярдів через загрози з боку Китаю.