Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Японія оголосила про постачання додаткової техніки для ЗСУ

18 жовтня 2024, 12:44
Японія оголосила про постачання додаткової техніки для ЗСУ
Фото: з вільного доступу
Токіо засудило військове співробітництво Китаю і Північної Кореї з росією.

Глава оборони Японії Ген Накатані анонсував Києву додаткові поставки транспортних засобів. 

Про це він заявив під час розмови з українським колегою Рустемом Умеровим, повідомляє японська телерадіомовна компанія NHK.

"Японський міністр висловив готовність своєї країни продовжувати підтримку України і повідомив про плани на додаткові поставки транспортних засобів Сил самооборони Японії", - йдеться в повідомленні.

Також Накатані засудив військове співробітництво Китаю і Північної Кореї з росією. 

Він назвав це фактором, який сприяє затягуванню війни і погіршенню ситуації в Україні.

Конкретні види техніки, які будуть передані, не уточнюються. напередодні Токіо передало Києву близько 100 одиниць транспортних засобів, серед яких військові вантажівки.

Крім того, цього року Японія планує збільшити оборонний бюджет до рекордних $54 мільярдів через загрози з боку Китаю.

 

війна в Україніпідтримка УкраїниЯпонія

Останні матеріали

Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Політика
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 08:03
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Політика
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 12:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється