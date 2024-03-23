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Японія передала $230 млн на відновлення сільського господарства України

23 березня 2024, 11:32
Японія передала $230 млн на відновлення сільського господарства України
Фото: Shutterstock
До України надійшла позика розміром $230 млн від уряду Японії в рамках проєкту Світового банку "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Кошти було залучено із Цільового фонду сприяння необхідному розширенню кредитування для України (ADVANCE Ukraine).

"В умовах війни сільське господарство зазнає значних збитків, що в свою чергу ставить під загрозу продовольчу безпеку не тільки в Україні, але й в усьому світі. Залучення коштів в рамках ARISE є важливим внеском у забезпечення доступу для фінансування аграрного бізнесу України. Вдячні команді Світового банку та уряду Японії за своєчасну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він дродав, що що проєкт має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування і покращення доступу малих господарств до фінансування через гранти.

Обсяг фінансування проєкту наразі становить $550 млн, з них:

-  $500 млн будуть спрямовані на фінансування Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" в 2023-2024 роках з фокусом на аграрні підприємства.

- майже $50 млн передбачено на гранти для малих сільгоспвиробників.

 
Японіясільське господарстводопомогаагро

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