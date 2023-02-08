Японія передала Україні 259 генераторів — Міненерго

Протягом грудня – лютого Україна отримала гуманітарну допомогу від Японії у вигляді 259 генераторів та комплектуючих на потреби енергосектору.

Міністерство енергетики у Телеграмі розказало про це та додало:

“росіяни продовжують прицільно обстрілювати українські енергетичні об’єкти по всій країні. Завдяки допомозі наших міжнародних партнерів ми проводимо відновлювальні роботи, забезпечуємо роботу енергетичних підприємств і далі тримаємо наш енергетичний фронт”.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував та додав, що надана японською стороною допомога була розподілена між підприємствами вугільної, газовидобувної, газотранспортної галузей, електроенергетичного сектору, а також підприємствами теплокомуненерго різних регіонів України.

“Дякуємо Японському агентству міжнародного співробітництва JICA та The Nippon Foundation за надану допомогу. Це - внесок в енергетичну безпеку України та стабільність роботи нашого енергосектору”, - сказав Герман Галущенко.