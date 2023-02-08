Японія передала Україні 259 генераторів — Міненерго
Міністерство енергетики у Телеграмі розказало про це та додало:
“росіяни продовжують прицільно обстрілювати українські енергетичні об’єкти по всій країні. Завдяки допомозі наших міжнародних партнерів ми проводимо відновлювальні роботи, забезпечуємо роботу енергетичних підприємств і далі тримаємо наш енергетичний фронт”.
Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував та додав, що надана японською стороною допомога була розподілена між підприємствами вугільної, газовидобувної, газотранспортної галузей, електроенергетичного сектору, а також підприємствами теплокомуненерго різних регіонів України.
“Дякуємо Японському агентству міжнародного співробітництва JICA та The Nippon Foundation за надану допомогу. Це - внесок в енергетичну безпеку України та стабільність роботи нашого енергосектору”, - сказав Герман Галущенко.