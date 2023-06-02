Японія передасть США тротил до снарядів для України – Reuters

США хочуть підключити японську компанію до ланцюжка постачання тротилу для доставки вибухових речовин на військові заводи, що належать армії США, які упаковуватимуть їх у 155-мм гільзи.

Сполучені Штати мають намір забезпечити постачання тротилу з Японії для 155-мм артилерійських снарядів, оскільки Вашингтон терміново спрямовує в Україну зброю та боєприпаси для контрнаступу проти російських військ.



Про це повідомляє Reuters.

Для Японії будь-які поставки стануть перевіркою її готовності допомогти Києву, тому що експортні правила забороняють японським компаніям продавати летальні предмети за кордон, такі як гаубічні снаряди, якими Україна щодня веде вогонь російськими підрозділами, що окупують її південно-східні райони.

Тим не менш, союзники, схоже, знайшли обхідний шлях, що дозволяє продавати тротил в умовах глобальної нестачі боєприпасів.

"Сполучені Штати мають спосіб купити вибухівку в Японії", - сказав Reuters на умовах анонімності один із людей, обізнаних про дискусії з цього питання в Японії.

Експортні обмеження для продуктів або обладнання подвійного призначення, що продаються на комерційній основі, є менш суворими, ніж для товарів суто військового призначення, тому США можуть закуповувати ноутбуки Panasonic Toughbook для своїх військових.



Інше джерело повідомило, що Токіо, який цього тижня приймав міністра оборони США Ллойда Остіна, заявив уряду США, що дозволить продаж промислового тротилу, оскільки ця вибухова речовина не призначена лише для військових цілей.

Держдепартамент США не став прямо відповідати на запитання Reuters про те, чи планують США купувати тротил у Японії, але заявив, що Вашингтон працює із союзниками та партнерами, "щоб надати Україні необхідну підтримку" для самозахисту. Японія, додав він, "продемонструвала лідерство у підтримці оборони України".