Японія підняла винищувачі над Тихим океаном та морем через російські літаки
25 травня 2023, 15:57
Російський літак-розвідник Іл-20. Фото: Wikipedia
Військові Японії підняли в небо винищувачі після того, як помітили два російські військові розвідувальні літаки Іл-20 над Тихим океаном і Японським морем.
Про це повідомляє Sky News.
В Міністерстві оборони Японії заявили, що виявили один російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, який здійснював круговий політ з Охотського моря в Тихий океан.
У відомстві додали, що також було зафіксовано ще один Іл-20, який летів до вод поблизу острова Садо, перш ніж повернути в бік континенту.Раніше стало відомо, що Японія передала Україні 100 військових автівок.