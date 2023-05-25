Японія підняла винищувачі над Тихим океаном та морем через російські літаки

Військові Японії підняли в небо винищувачі після того, як помітили два російські військові розвідувальні літаки Іл-20 над Тихим океаном і Японським морем.

Про це повідомляє Sky News.

В Міністерстві оборони Японії заявили, що виявили один російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, який здійснював круговий політ з Охотського моря в Тихий океан.

У відомстві додали, що також було зафіксовано ще один Іл-20, який летів до вод поблизу острова Садо, перш ніж повернути в бік континенту.