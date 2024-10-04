Японія підсилює підтримку України та зміцнює обороноздатність – новий прем'єр Ішіба

Також Ішіба попередив, що міжнародне співтовариство стає дедалі більш розділеним і конфронтаційним.

Новий прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба під час виступу в парламенті в п'ятницю, 4 жовтня, заявив, що Токіо продовжить підтримку України та санкційний тиск на рф.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ішіба також попередив: “те, що відбувається сьогодні в Україні, може завтра статися зі Східною Азією”.

"У поєднанні з ситуацією на Близькому Сході міжнародне співтовариство стає дедалі більш розділеним і конфронтаційним", - цитує нового лідера Японії Barron’s.

Він не зробив прямого посилання на Китай, але відносини Токіо з Пекіном останніми роками погіршилися на тлі того, як Китай посилює військову присутність навколо спірних територій у регіоні. Серйозне занепокоєння викликає, зокрема, й ситуація навколо Тайваню, який Пекін вважає своєю територією та для отримання контролю над яким не виключає можливості застосування сили.

Тим часом Китай роздратований тим, що Японія збільшує оборонні витрати, а також посилює зв'язки з США та їхніми союзниками, включаючи Філіппіни й Південну Корею.

Крім того, Ішіба підтримує ідею формування "азійського НАТО", адже вважає, що безпекове середовище в Азії наразі є найбільш напруженим з часів Другої світової війни.

Стосовно зовнішньої політики, то під час свого виступу Ішіба підтвердив, що союз Японії з США залишатиметься основою підходу Токіо до вирішення регіональних викликів безпеці. Японія також продовжить підвищувати власну обороноздатність.

Новий лідер Японії заявив, що буде шукати конструктивні й стабільні відносини з Пекіном, але при цьому чітко відстоюватиме інтереси своєї країни.

Крім того, у своїй першій промові в парламенті на посаді прем'єра Ішіба підкреслив, що його головним економічним пріоритетом є подолання дефляції та виведення країни на шлях стабільного зростання. Він пообіцяв сприяти підвищенню зарплат, збільшувати продуктивність та перетворити Японію на “інвестиційну державу”, заохочуючи перетворення приватних заощаджень в інвестиції.

Щоб допомогти вразливим верствам населення і стимулювати зростання, Ішіба заявив, що державні витрати будуть використовуватися там, де це необхідно, а також пообіцяв поліпшити національний баланс. Новий прем'єр уже доручив своєму кабінету підготувати пакет витрат, який, за словами міністрів, включатиме допомогу малозабезпеченим домогосподарствам, що зіштовхнулися зі зростанням цін на товари першої необхідності.

Ішіба також пообіцяв, що його партія підвищить прозорість і гратиме за правилами. Промова нового прем'єра була фактично зверненням до населення напередодні загальних виборів 27 жовтня. Ішіба сподівається покласти край будь-якому затяжному невдоволенню виборців щодо скандалу з політичним фінансуванням, який ударив по керівній Ліберально-демократичній партії й підірвав підтримку попереднього прем'єра Фуміо Кішіди.