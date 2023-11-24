Японія підтвердила виведення на орбіту північно-корейського "супутника-шпигуна"

Японія аналізує чи функціонував об’єкт за призначенням з моменту запуску.

Міністр оборони Японії Мінору Кіхара підтвердив, що КНДР вивела на орбіту Землі "якийсь об'єкт", що може бути військовим "супутником-шпигуном".



Про це повідомляє Kyodo.

Кіхара сказав журналістам, що остання оцінка була зроблена у співпраці зі Сполученими Штатами та Південною Кореєю, але утримався від коментарів щодо того, чи був запуск північного супутника успішним.



Він також сказав, що Японія ретельно проаналізує, чи функціонував об’єкт за призначенням з моменту запуску.

Зазначимо, наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.



Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.



КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.