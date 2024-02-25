Японія планує нові санкції проти росії

Про це повідомляє компанія суспільного телерадіомовлення Японії NHK.

Вона цитує прем'єр-міністра Фуміо Кісіду під час зустрічі лідерів G7 в режимі онлайн.

За словами Кішіди, сьогодні важливо продемонструвати солідарність з Україною, оскільки ситуація через затяжні бойові дії є складною. Підтримка Києва залишатиметься одним із головних пріоритетів Токіо цьогоріч.

Зокрема прем'єр-міністра розповів про японсько-українську конференцію зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбулася в Токіо 19 лютого. Тоді ж Київ та Токіо підписали більше 50 меморандумів про співпрацю, в тому числі й щодо знешкодження наземних мін та відновлення сільського господарства.

Окрім того, він заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти російських осіб та організацій.

"Кішіда підкреслив, що експорт зброї з Північної Кореї до росії є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Він заявив, що використання балістичних ракет північнокорейського виробництва в Україні є абсолютно неприйнятним", - пише NHK.