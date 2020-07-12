НОВИНИЯпонське агентство аерокосмічних досліджень показало капсулу, яка доставила на Землю два зразки породи астероїда Рюгу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японія показала капсулу зі зразками породи з астероїда Рюгу
Капсула приземлилась в Австралії
Фото: ZI.UA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє JAXA.
Фото з твіттера @haya2e_jaxa
Капсулу, яка, як і планувалось, приземлилась в Австралії вже доставили до лабораторії Quick Look Facility.
Фото з твіттера @haya2e_jaxa
5 грудня автоматичний зонд Hayabusa-2 зміг вдало доставити на Землю два зразки породи з астероїда Рюгу, подолавши 6 мільярдів кілометрів.
Фото з твіттера @haya2e_jaxa
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07 12 2020 09:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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