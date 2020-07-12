Японія показала капсулу зі зразками породи з астероїда Рюгу

Японське агентство аерокосмічних досліджень показало капсулу, яка доставила на Землю два зразки породи астероїда Рюгу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє JAXA.

Фото з твіттера @haya2e_jaxa

Капсулу, яка, як і планувалось, приземлилась в Австралії вже доставили до лабораторії Quick Look Facility.

Фото з твіттера @haya2e_jaxa

5 грудня автоматичний зонд Hayabusa-2 зміг вдало доставити на Землю два зразки породи з астероїда Рюгу, подолавши 6 мільярдів кілометрів.

Фото з твіттера @haya2e_jaxa

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