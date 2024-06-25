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ПОЛІТИКА

Японія послабила візові вимоги для громадян України

25 червня 2024, 14:10
Японія послабила візові вимоги для громадян України
Фото: з вільного доступу
Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Японією.

З понеділка, 24 червня, Японія послабила візові вимоги для українців.

Про це повідомило посольство Японії в Україні.

"Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною і Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами і підтримці зусиль з відбудови України", — йдеться в повідомленні посольства у соцмережі Х.

У відомстві не уточнили деталей. Однак у лютому цього року посольство без зазначення точної дати анонсувало зміни для короткострокового перебування громадян України в Японії.

Серед змін:

  • штатні працівники українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між Японією й Україною, мають право отримати багаторазову короткострокову візу для ділових цілей. Також пом’якшено вимогу наявності історії поїздок до Японії;
  • родичі евакуйованих у Японію українців можуть отримати багаторазову короткострокову візу для відвідування родичів чи знайомих;
  • багаторазові візи (дійсні протягом пʼяти років, з дозволеним періодом перебування до 90 днів для кожного візиту) видаватимуться заявникам з високими доходами і членам їхніх сімей.

Водночас на сайті посольства наголошується, що дипвідомство поки що не надає послуги в Україні, а отже оформити візу в Україні неможливо.

Громадяни України мають право оформити візу в посольствах Японії у сусідніх країнах: Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Молдові.

Японіявізавійна в Україні

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