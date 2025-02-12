Японія просить Вашингтон не накладати мита на її сталь і алюміній

Нові тарифи набудуть чинності з 12 березня.

Токіо звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням виключити японські компанії з-під дії нових тарифів на сталь і алюміній у 25%.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Міністр торгівлі Японії Йодзі Муто розповів журналістам, що прохання було озвучено вчора, 12 лютого.

За його словами, влада уважно вивчає вплив тарифних заходів США на японські компанії і вжити необхідних заходів.

Своєю чергою міністр фінансів Кацунобу Като і головний секретар кабінету міністрів Есімаса Хаяші також констатував пильність Токіо з цього приводу на окремих прес-конференціях.

Видання пише, що 2018 року Трамп запровадив мита на сталь та алюміній від своїх найбільших торговельних партнерів, включно з ЄС та Японією, пославшись на ризики для національної безпеки. Однак пізніше, під час правління Джо Байдена, США і Японія досягли перемир'я, яке дало змогу більшості постачань сталі з азійської країни йти без мит.

Журналісти додають, що 2024 року Японія експортувала до США 1,1 млн тонн сталі на суму 303 млрд єн і 74 565 тонн кольорових металів на суму 179 млрд єн, включно з алюмінієм.

Вони склали 1,4% і 0,8% від загального обсягу експорту в США відповідно.

Вчора, 11 листопада, Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію.