Японія протестувала новітню гіперзвукову ударну ракету

Японія провела пробні пуски гіперзвукової протиракети, що розробляється, і опублікувала відповідні кадри.

Про це пише видання Defense News, посилаючись на підрозділ японського міністерства оборони та співробітника програми оборонної та військової аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Тімоті Райта.

В агентстві із закупівель, технологій та логістики японського відомства уточнили: було проведено передстартове випробування гіперзвукового плануючого снаряда (HVGP) для острівної оборони.

За даними видання, перший запуск відбувся ще 23 березня у Каліфорнії. За даними Райта, 2024 року Японія провела два випробування протиракети – у березні та квітні. Посилаючись на виробника ракети, Райт поінформував, що метою випробувань стали перевірки вимірювальних блоків та систем інерційного наведення. Він додав, що японське міноборони не пояснило, чи боєголовка відокремлювалася від розгінного блоку під час обох тестів.

Defense News пише, що виробником ракети є японська компанія Mitsubishi Heavy Industries. Дальність польоту ракети – 500 кілометрів, які вона долає на гіперзвуковій швидкості. Протиракета призначена для перехоплення цілей противника на відстані та на ранньому етапі. Передбачається, що версія HVGP під назвою Block I надійде на озброєння у Японії у 2026 році.

"Коли розробка почалася в 2015 році, планувалося, що ракета HVGP буде прийнята на озброєння в 2029 році. Однак погіршення безпеки Японії – насамперед через загрози з боку Китаю і Північної Кореї – змусили керівництво оборони прискорити розробку ракети на три роки" – пише Defense News.

Видання анонсує, що до 2030 року на озброєнні японської армії з'явиться ракета версії Block 2 з дальністю 3000 кілометрів. Райт підкреслює, що на даний момент Японія розробляє щонайменше 7 нових видів ракет повітряного, морського та наземного базування для ураження сухопутних та морських цілей та купує три різні проекти ракет у США.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати та Японія спільно працюють над створенням нової ракети, яка збиватиме гіперзвукову зброю ймовірного супротивника. Загальна вартість спільної розробки ракети перевищить $3 млрд.