Японія прийме на лікування українських військових
Про це пише нформаційна агенція Kyodo.
Українських солдатів лікуватимуть в Центральному госпіталі Сил самооборони в Токіо в рамках програми допомоги.
Цей госпіталь управляється спільно сухопутними, морськими та повітряними силами самооборони. У ньому є близько 30 медичних відділень, зокрема загальна хірургія, хірургія органів травлення та реабілітація.
Уряд Японії обговорить план щодо лікування поранених військових обговорять в травні під час зустрічі міністра оборони Ясукадзу Хамади з послом України в Японії Сергієм Корсунським.
Також Японії можливі витрати на лікування.
Сьогодні Байден прибув до Японії на саміт G7.