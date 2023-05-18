Японія прийме на лікування українських військових

З літа Японія почне приймати українських військових на лікування та реабілітацію після поранень.

Про це пише нформаційна агенція Kyodo.

Українських солдатів лікуватимуть в Центральному госпіталі Сил самооборони в Токіо в рамках програми допомоги.

Цей госпіталь управляється спільно сухопутними, морськими та повітряними силами самооборони. У ньому є близько 30 медичних відділень, зокрема загальна хірургія, хірургія органів травлення та реабілітація.

Уряд Японії обговорить план щодо лікування поранених військових обговорять в травні під час зустрічі міністра оборони Ясукадзу Хамади з послом України в Японії Сергієм Корсунським.

Також Японії можливі витрати на лікування.